Martinez Inter chance da titolare contro il Verona? L’idea di Inzaghi

© Internews24.com - Martinez Inter, chance da titolare contro il Verona? L’idea di Inzaghi Martinez Inter, chance da titolare contro il Verona? L’idea di Inzaghi sulla staffetta in portaSecondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter si prepara a sfidare il Verona a San Siro con un ampio turnover: tra i protagonisti della spettacolare gara contro il Barcellona, solo Bisseck dovrebbe essere confermato nell’undici iniziale. In avanti, toccherà alla coppia Arnautovic-Correa, con Thuram a riposo e Lautaro fuori causa per un’elongazione muscolare. Se l’argentino non dovesse recuperare in tempo per la sfida europea, Taremi potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare contro i catalani.Tra i pali potrebbe esserci un cambio: Sommer potrebbe prendersi una pausa, lasciando spazio a Martinez, anche se la decisione finale verrà presa dopo la rifinitura. In difesa, De Vrij rileverà Acerbi al centro, mentre Carlos Augusto darà il cambio a Bastoni. 🔗 daildisulla staffetta in portaSecondo La Gazzetta dello Sport, l’si prepara a sfidare ila San Siro con un ampio turnover: tra i protagonisti della spettacolare garail Barcellona, solo Bisseck dovrebbe essere confermato nell’undici iniziale. In avanti, toccherà alla coppia Arnautovic-Correa, con Thuram a riposo e Lautaro fuori causa per un’elongazione muscolare. Se l’argentino non dovesse recuperare in tempo per la sfida europea, Taremi potrebbe guadagnarsi una maglia dai catalani.Tra i pali potrebbe esserci un cambio: Sommer potrebbe prendersi una pausa, lasciando spazio a, anche se la decisione finale verrà presa dopo la rifinitura. In difesa, De Vrij rileverà Acerbi al centro, mentre Carlos Augusto darà il cambio a Bastoni. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Inter, la chance di Martinez: almeno 5 big match per capire definitivamente se sarà lui il titolare futuro - L`infortunio di Yann Sommer spiana la strada a Josep Martinez e lo stato d`animo degli interisti in questo momento è qualcosa che si divide... 🔗calciomercato.com

Martinez Inter, un mese da titolare per sostituire Sommer! Sarà in campo anche in Champions League? - di RedazioneMartinez Inter, un mese da titolare per sostituire Sommer! Sarà in campo anche in Champions League? I dettagli sul portiere nerazzurro Notizia di ieri è quella dell’infortunio del portiere dell’Inter, Yann Sommer, che dovrà stare fermo un mese per un problema alla falange. A sostituirlo sarà Joseph Martinez, che come riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrà davanti delle sfide importantissime: MARTINEZ INTER- «Lo spagnolo è diventato ufficialmente il titolare della porta dell’Inter: domani debutterà da nerazzurro in Serie A contro il “suo” Genoa, martedì replicherà contro ... 🔗internews24.com

Inter Verona, possibile chance per Martinez tra i pali: le ultime - di RedazioneInter Verona, ballottaggio in corso tra Martinez e Sommer per il match di domani a San Siro: le ultime L’Inter si prepara per la prossima partita con una significativa novità nella formazione titolare: Josip Martinez avrà l’opportunità di scendere in campo da titolare al posto di Sommer. Questa decisione arriva in un momento cruciale della stagione, in cui i nerazzurri dovranno affrontare sfide importanti. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

GdS - Inter, tanti titolari a riposo: possibile chance anche per Martinez. Una sola conferma; L'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez e Inzaghi per dimenticare Bologna e Milan; Inter, la chance di Martinez: almeno 5 big match per capire definitivamente se sarà lui il titolare futuro; Sommer k.o. in casa Inter: Josep Martinez e la chance per plasmare presente e futuro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter Verona, possibile chance per Martinez tra i pali: le ultime - Inter Verona, ballottaggio in corso tra Martinez e Sommer per il match di domani a San Siro: le ultime L’Inter si prepara per la prossima partita con una significativa novità nella formazione titolare ... 🔗informazione.it

Inter, stiramento per Lautaro Martinez: a forte rischio per il Barcellona - L’attaccante nerazzurro si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio in Champions: elongazione ai flessori della coscia sinistra. Il “Toro” salta la gara di sabato col Verona e molto proba ... 🔗msn.com

Inter-Milan, Lautaro Martinez (e non solo) ancora titolare: Inzaghi cambia poco – CdS - Inzaghi non ha intenzione di fare sconti. Nonostante gli impegni ravvicinati e l’infermeria ancora affollata, il tecnico nerazzurro si affiderà ai suoi - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it