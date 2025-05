Martinez a Dazn | Daremo tutto per andare in finale! Yamal? Non è impossibile fermarlo…

© Internews24.com - Martinez a Dazn: «Daremo tutto per andare in finale! Yamal? Non è impossibile fermarlo…»

Martinez a Dazn: «Daremo tutto per andare in finale! Yamal? Non è impossibile fermarlo.» Le parole del portiere nerazzurroIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il portiere nerazzurro Joseph Martinez ha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.CHE PARTITA FARA' IL BARCELLONA- «La sua idea è di essere protagonisti sempre come siamo noi. Per loro sarà diversa, a San Siro è difficile da giocare, Daremo tutto per andare in finale»COME STA AFFRONTANDO IL MOMENTO IL GRUPPO? «Oggi era una grandissima opportunità per chi ha giocato meno, dovevamo rispondere tutti e così è stato. Sono felice per tutti i ragazzi»COME SI FERMA Yamal? «Non è impossibile fermarlo ma è fortissimo, dobbiamo cercare di raddoppiarlo e non fargli fare la giocata.

