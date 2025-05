Martedì 6 maggio confermato lo sciopero del personale ferroviario e del personale degli appalti

ROMA (ITALPRESS) – "È confermato lo sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e del personale degli appalti ferroviari, previsto per Martedì 6 maggio, dalle 9 alle 17 a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023". Lo dichiarano in una nota Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che proseguono: "la mobilitazione si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali. Sollecitiamo le controparti a attivare una no-stop già a partire dalle 18 dello stesso 6 maggio in quanto è urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100 mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti".

Sciopero treni: stop di 8 ore anche in Toscana martedì 6 maggio - Sarà un martedì nero per il trasporto ferroviario il prossimo 6 maggio 2025. E' infatti previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs L'articolo Sciopero treni: stop di 8 ore anche in Toscana martedì 6 maggio proviene da Firenze Post. 🔗.com

Treni, confermato sciopero nazionale il 6 maggio: gli orari - La Filt-Cgil, sindacato dei lavoratori dei trasporti in Italia, ha confermato che il prossimo martedì 6 maggio ci sarà uno sciopero nazionale nel settore treni. “Lo sciopero del 6 maggio che abbiamo proclamato unitariamente nelle ferrovie al momento è confermato”, ha detto il segretario generale Stefano Malorgio nel suo intervento all’iniziativa ‘Con 5 Si ai Referendum più tutele, più sicurezza, meno precarietà per i lavoratori e le lavoratrici della Logistica’, spiegando che “negli ultimi incontri per il rinnovo del contratto nazionale non ci sono stati passi in avanti“. 🔗lapresse.it

