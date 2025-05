Marotta mi meraviglio che non partecipi al conclave ha rapporti sorprendenti a tutti i livelli Zazzaroni

Marotta mi meraviglio che non partecipi al conclave, ha rapporti sorprendenti a tutti i livelli (Zazzaroni)

Conte e Marotta. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dedica a loro due l'editoriale di oggi:

Napoli-Inter è innanzitutto Conte-Marotta, i più abili nei rispettivi ruoli.

Di Marotta scrive:

Beppe degli altri miracoli, capace – si dice – di far uscire la notizia della squalifica di Inzaghi e Calha (rapporti con gli ultrà, solo una multa per Zanetti) il primo maggio con i quotidiani in festa e gli italiani distratti da sole e mare, si ritrova ancora in corsa per il titolo e a un passo dalla finale di Champions. Per lui sarebbe la quarta in carriera, la prima da presidente.

Non potevo trascurare quello che è successo giovedì: anche la prostituzione intellettuale è illegale.

