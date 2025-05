Marko Bošnjak all’Eurovision 2025 chi è il cantante della Croazia

© Dilei.it - Marko Bošnjak all’Eurovision 2025, chi è il cantante della Croazia 2025, ovvero l’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà dal 13 al 17 maggio nella città svizzera di Basilea. Tanti i cantanti in gara da diversi Paesi europei e tra questi spicca il nome di Marko Bošnjak. Vediamo insieme chi è il giovane cantante che rappresenterà la Croazia all’Eurovision con la canzone Poison Cake.Marko Bošnjak, chi è il giovane cantante all’Eurovision 2025Il prossimo 13 maggio prenderà il via la 69° edizione dell’Eurovision Song Contest: a Basilea, in Svizzera, si sfideranno a colpi di hit e scenografie mozzafiato ben 37 cantanti in rappresentanza dei rispettivi Paesi. Per l’Italia ci sarà ovviamente il nostro Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025, ma subentrato all’Eurovision dopo la rinuncia di Olly, vincitore della kermesse di quest’anno. 🔗 Manca sempre meno all’inizio di uno degli eventi musicali più attesi del, ovvero l’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà dal 13 al 17 maggio nella città svizzera di Basilea. Tanti i cantanti in gara da diversi Paesi europei e tra questi spicca il nome di. Vediamo insieme chi è il giovaneche rappresenterà lacon la canzone Poison Cake., chi è il giovaneIl prossimo 13 maggio prenderà il via la 69° edizione dell’Eurovision Song Contest: a Basilea, in Svizzera, si sfideranno a colpi di hit e scenografie mozzafiato ben 37 cantanti in rappresentanza dei rispettivi Paesi. Per l’Italia ci sarà ovviamente il nostro Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo, ma subentratodopo la rinuncia di Olly, vincitorekermesse di quest’anno. 🔗 Dilei.it

Marko Bošniak, chi è il cantante in gara all'Eurovision 2025 per la Croazia - Leader di una nuova generazione di musicisti in Croazia, il giovane Marko Bošniak si esibirà per il suo Paese alla 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea dal 13 al 15 maggio 2025. Pur avendo appena 21 anni, può vantare una ricca serie di riconoscimenti tra cui il Porin per il miglior artista emergente di Zagabria. In attesa del suo primo album in studio, ha già pubblicato diversi singoli tra cui Poison Cake che canterà sul palco elvetico nella prima semifinale.

