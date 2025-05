Marito sputa addosso alla moglie e la picchia con un pugno le rompe il braccio | inferno familiare a Benevento

© Notizie.virgilio.it - Marito sputa addosso alla moglie e la picchia, con un pugno le rompe il braccio: inferno familiare a Benevento Un uomo di 41 anni di Airola è stato sottoposto a divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. 🔗 Notizie.virgilio.it

