Mario Grech nuovo Papa? Chi è il diplomatico bergogliano cardinale di Malta che tranquillizza gli indecisi

© Ilmessaggero.it - Mario Grech nuovo Papa? Chi è il diplomatico bergogliano, cardinale di Malta, che tranquillizza gli indecisi Papa Francesco alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, il cardinale Mario Grech dovette affrontare una sfida per lui ignota: quella di vivere da solo. E così,. 🔗 Quando fu chiamato daFrancesco alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, ildovette affrontare una sfida per lui ignota: quella di vivere da solo. E così,. 🔗 Ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Mario Grech nuovo Papa? Chi è il diplomatico bergogliano, cardinale di Malta, che tranquillizza gli indecisi - Quando fu chiamato da Papa Francesco alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, il cardinale Mario Grech dovette affrontare una sfida per lui ignota: quella di vivere da solo. E così,... 🔗ilmessaggero.it

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

È morto Papa Francesco, 266º Pontefice della Chiesa cattolica: Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni È morto all’età di 88 anni Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio, 266º papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede. 🔗tpi.it

Cosa riportano altre fonti

Mario Grech nuovo Papa? Chi è il diplomatico bergogliano, cardinale di Malta, che tranquillizza gli indecisi; Grech, il cardinale maltese simbolo della continuità; Il borsino del Conclave: le fake news contro Parolin e le quotazioni in salita di Aveline; Conclave dopo Papa Francesco, chi sono i favoriti da Parolin e Grech a Prevost e Arborelius. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mario Grech nuovo Papa? Chi è il diplomatico bergogliano, cardinale di Malta, che tranquillizza gli indecisi - Quando fu chiamato da Papa Francesco alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi, il cardinale Mario Grech dovette affrontare una sfida per lui ignota: quella di vivere da solo. E ... 🔗ilmattino.it

Nuovo Papa, chi è Dominique Mamberti il cardinale che dirà l'Habemus Papam? Dalla carriera da diplomatico a esperto di diritto canonico - Quando il fumo bianco uscirà dalla Cappella Sistina, sarà il cardinale Dominique Mamberti, 73 anni, a pronunciare l’“Habemus Papam” e a svelare il nome del ... 🔗msn.com

Nuovo Papa, il favorito López Romero: «Se mi eleggono fuggo in Sicilia. Chi lo desidera è spinto da sete di potere» - «Se mi eleggono, fuggo dal Conclave». La battuta spiazzante del cardinale Cristóbal López Romero ha attirato l’attenzione dei media internazionali e acceso i riflettori sul porporato spagnolo, arcives ... 🔗msn.com