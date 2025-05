Marinetti aveva già previsto tutto Tv emoticon e l’infinità di internet

© Quotidiano.net - Marinetti aveva già (pre)visto tutto. Tv, emoticon e l’infinità di internet Marinetti, per gli amici Effetì. In pochi anni raccolse intorno a sé le più originali, nuove, personalità artistiche d’Italia e d’Europa.A differenza delle altre avanguardie intellettuali dell’epoca – in tutto il mondo – quella del futurismo non si limitò a immaginare e precorrere un futuro prossimo, ma riuscì a intuire molto più lontano, spesso in modo più sofisticato e preciso della fantascienza. 🔗 Bruno Guerri Nel 1909 esplode all’improvviso, in Italia, un movimento artistico che produrrà tutte le avanguardie successive, cambierà per sempre il rapporto arte-vita, guarderà esclusivamente al futuro delle arti, della vita, della scienza, dell’uomo. Si chiamò, infatti, futurismo, e a generarlo, dal nulla, fu un uomo solo, di 33 anni. Non è un artista, è un visionario lucido e si chiama Filippo Tommaso, per gli amici Effetì. In pochi anni raccolse intorno a sé le più originali, nuove, personalità artistiche d’Italia e d’Europa.A differenza delle altre avanguardie intellettuali dell’epoca – inil mondo – quella del futurismo non si limitò a immaginare e precorrere un futuro prossimo, ma riuscì a intuire molto più lontano, spesso in modo più sofisticato e preciso della fantascienza. 🔗 Quotidiano.net

