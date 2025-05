Maria De Filippi al Tennis and Friends di Roma | Prevenzione e sport vanno di pari passo e tutti lo dobbiamo fare

© Superguidatv.it - Maria De Filippi al Tennis and Friends di Roma: "Prevenzione e sport vanno di pari passo e tutti lo dobbiamo fare" Roma, in occasione dell'edizione 2025 di Tennis and Friends – Salute e sport, abbiamo incontrato Maria De Filippi, protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano. Con la sua consueta eleganza e disponibilità, la regina del sabato sera ha partecipato all'evento che unisce sport, Prevenzione e solidarietà, accettando con entusiasmo di scambiare qualche parola con noi tra un set e l'altro.Maria De Filippi, intervista al Tennis and Friends di Roma"Prevenzione, sport, cura vanno iniziati subito e per questo questa iniziativa è bellissima". Con queste parole, Maria De Filippi – ai nostri microfoni – ha commentato la sua partecipazione al Tennis and Friends 2025, l'evento dedicato alla salute e allo sport in corso al Foro Italico di Roma.L'amatissima conduttrice è da tempo vicina a questo tipo di iniziative e, in qualità di ambassador ufficiale, ha ribadito l'importanza di sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come la Prevenzione medica e l'attività sportiva.

