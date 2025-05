Marelli | Tocco di braccio di Spinazzola non punibile perché il pallone era inaspettato

Marelli, a Dazn, dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce ha spiegato il motivo per cui non è stato punito il Tocco di Spinazzola.«Non assegnare il calcio di rigore è una decisione corretta. Il pallone è inaspettato, un pallone che il difendente non si aspetta che possa arrivare nella sua zona. Ed è esattamente quello successo in questo caso, Spinazzola stava guardando in modo immobile il pallone perché non si poteva aspettare che sbattesse sulla traversa e arrivasse sul suo braccio. Il braccio non si muove verso il pallone ma anzi c'è un accenno di movimento verso la figura, ha le braccia in posizione naturale. Per questo motivo non è calcio di rigore».Poi il Napoli ha invece protestato per un episodio du Raspadori«Ha protestato perché il piede sinistro di Raspadori è rimasto sotto il ginocchio di Gaspar, ma Gaspar non si lancia verso il giocatore, ma in opposizione, poi c'è lo scontro, ma se ci fosse stato un movimento verso il calciatore la situazione sarebbe stata differente».

