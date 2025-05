Marelli grave errore di Manganiello | Manca secondo giallo a Duda!

© Inter-news.it - Marelli, grave errore di Manganiello: «Manca secondo giallo a Duda!»

Marelli, ex arbitro di Serie A e protagonista di Dazn, ha giudicato negativamente la prestazione dell’arbitro Manganiello in Inter-Verona. Un errore piuttosto grave con Duda.MOVIOLA – Luca Marelli fa la moviola della partita finita da poco a San Siro: «Due episodi in Inter-Verona. Il calcio di rigore è un tocco di mano di Valentini, che in un primo momento non è stato assegnato. Manganiello se l’era perso, poi con l’on-field review ha concesso il fallo. Il braccio si allarga verso il pallone, l’intervento è punibile. Manca poi una seconda ammonizione per imprudenza a Duda. Giusto dare il vantaggio all’Inter, col pallone poi in fallo laterale Manganiello doveva tornare indietro e dare l’espulsione a Duda. L’allenatore lo ha sostituito subito e questa è la più grande sconfitta dell’arbitro». 🔗 Luca, ex arbitro di Serie A e protagonista di Dazn, ha giudicato negativamente la prestazione dell’arbitroin Inter-Verona. Unpiuttostocon.MOVIOLA – Lucafa la moviola della partita finita da poco a San Siro: «Due episodi in Inter-Verona. Il calcio di rigore è un tocco di mano di Valentini, che in un primo momento non è stato assegnato.se l’era perso, poi con l’on-field review ha concesso il fallo. Il braccio si allarga verso il pallone, l’intervento è punibile.poi una seconda ammonizione per imprudenza a. Giusto dare il vantaggio all’Inter, col pallone poi in fallo lateraledoveva tornare indietro e dare l’espulsione a. L’allenatore lo ha sostituito subito e questa è la più grande sconfitta dell’arbitro». 🔗 Inter-news.it

