Marco Roberto e Dario | tre motociclisti morti in due giorni

© Perugiatoday.it - Marco, Roberto e Dario: tre motociclisti morti in due giorni giorni. È il tragico bilancio del primo e del 2 maggio in Altotevere. Tre motociclisti morti in tre drammatici incidenti. Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina piangono Marco Cecchetti, Roberto Fiorucci e Dario Domingo Moscato. Gli. 🔗 Tre vite spezzate sull'asfalto in soli due. È il tragico bilancio del primo e del 2 maggio in Altotevere. Trein tre drammatici incidenti. Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina piangonoCecchetti,Fiorucci eDomingo Moscato. Gli. 🔗 Perugiatoday.it

Due schianti atroci, i boati fortissimi: Roberto e Dario muoiono così - Il Primo Maggio si è trasformato in una giornata di lutto per due famiglie umbre, segnate da altrettanti gravi incidenti motociclistici avvenuti fuori regione, nei quali hanno perso la vita due uomini originari di Città di Castello. Entrambi erano in viaggio con le rispettive mogli, rimaste ferite nei sinistri. Due vite spezzate sulla strada Roberto Fiorucci, 67 anni, ha perso la vita lungo un tratto della Romea. 🔗thesocialpost.it

