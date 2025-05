Marco Passalacqua torna in campo | sfida decisiva contro la Sambenedettese

Marco Passalacqua è rientrato in gruppo e ci sono ottime probabilità che sarà in campo contro la Sambenedettese. Ieri pomeriggio, la squadra è tornata ad allenarsi dopo lo stop del Primo maggio e il vicecapitano ha preso parte alla partitella con i compagni, dopo che nei giorni precedenti era rimasto sempre ai box. E la sua è una presenza utile come il pane, tenendo conto che anche stavolta non sarà disponibile l'alternativa Mancini. "Quella di domani – dice l'esterno offensivo Kevin Buonavoglia – sarà la partita della stagione e questo lo sappiamo tutti. Starà a noi prenderla con il piglio giusto, scendendo in campo con il massimo della concentrazione". Battere la capolista, comunque già promossa in Lega Pro con tre turni d'anticipo, è quanto mai necessario: così facendo, il team adriatico avrebbe ottime possibilità di raggiungere i playout in maniera diretta, perché poi basterebbe una non affermazione di una tra Isernia, Roma City e Notaresco.

