Maradona giallo su 13 milioni scomparsi | Dalma e Gianinna accusano l'ex legale Morla

A quasi quattro anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il mistero sull'eredità del Pibe de Oro si infittisce: secondo Dalma e Gianinna, figlie dell'ex fuoriclasse argentino e di Claudia Villafañe, sarebbero spariti oltre 13 milioni di dollari dai conti esteri del padre. Il sospetto è che queste somme siano state occultate dall'avvocato Matias Morla, ex rappresentante legale e uomo di fiducia di Maradona, oggi al centro di una dura battaglia legale.Accuse di frode e firme sospetteIl procedimento giudiziario è stato avviato in Argentina contro Morla e anche contro le zie, Rita e Claudia Norma Maradona, sorelle del Diez, che oggi controllano la società Sattvica, titolare dei diritti commerciali legati al marchio Maradona.

