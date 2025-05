Mantova evade dai domiciliari investe una bici e scappa | grave il ciclista arrestato il pirata

Mantova) – Era ai domiciliari e ha deciso il giorno del Primo maggio di fare un giro in auto, investendo e ferendo gravemente un ciclista di 62 anni che stava pedalando con la moglie a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. È poi fuggito e, sempre al volante, è uscito di strada dopo pochi chilometri. I carabinieri lo hanno trovato a casa e arrestato. Il ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Il pirata della strada è un 51enne di Castel Goffredo. Sono stati i testimoni presenti, tra cui la moglie del ferito, a riferire ai carabinieri il modello, il colore e la targa del veicolo. A Borgo Mantovano, invece, un 37enne sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato dopo aver minacciato i carabinieri. L'uomo aveva ricevuto una notifica, dal messo comunale, relativa all'avvio della procedura di recupero degli animali da lui posseduti, a seguito delle cattive condizioni igieniche in cui vivevano i cani.

