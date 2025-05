© Ilfattoquotidiano.it - Manolo ‘El del Bombo’ è morto a 76 anni: la Spagna piange il suo tifoso più iconico

‘El del Bombo‘, ilpiù noto della Nazionale spagnola, ègiovedì 1 maggio all’età di 76nella città di Vila-Real dopo aver trascorso diversi giorni in ospedale a causa di problemi respiratori.L’ultima apparizione pubblica di‘El delè stata allo stadio Mestalla, nella partita che la Nazionale spagnola ha giocato contro l’Olanda alla fine dello scorso marzo. L’ha iniziato a seguire La Roja nella Coppa del Mondo del 1982, di cui laè stata paese ospitante. Da allora, ‘El del– che significa letteralmente “quello del tamburo – ha tifato per la nazionale in 10 edizioni dei Mondiali:’82, Messico ’86, Italia ’90, Stati Uniti ’94, Francia ’98, Corea e Giappone 2002, Germania 2006, Sudafrica 2010, Brasile 2014 e Russia 2018. 🔗 Ilfattoquotidiano.it