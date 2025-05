Manna | Si aspettava McFratm? No è frutto del lavoro che ha fatto Conte

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Lecce

Le parole di Manna

Cosa vuole aggiungere il Napoli sulla tragedia del Lecce
«Quando succedo queste cose è anche non bello parlarne. È stato sicuramente qualcosa di forte che ha scosso l'ambiente. Ci uniamo al cordoglio della famiglia. Ci tocca giocare questa famiglia, ma guardiamo avanti».

Su McTominay
«In termini realizzativi l'anno scorso era il suo primo anno, io pensavo che avesse raggiunto una maturità, ma poi la completezza e il valore aggiunto glielo ha dato il lavoro fatto col mister. Gli mancava la centralità e il lavoro che ha fatto Conte».

A McTominay non ci pensava?
«No, ora fa sorridere tutto l'entusiasmo che c'è nei suoi confronti. ma non è solo lui, tutto il lavoro fatto dal mister e il percorso fatto da questi ragazzi.

Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli - Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli"> Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli. Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l’interesse milanista. 🔗napolipiu.com

Napoli-Milan, la notizia è una manna: Conte gongola - Antonio Conte, in vista della gara contro il Milan di domenica, può esultare per una notizia sul suo Napoli. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Venezia, è pronto a scendere di nuovo in campo. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida contro il Milan. Gli azzurri, visti i tre punti di svantaggio dall’Inter, dovranno cercare di fare di tutto per battere i rossoneri per non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Manna ha detto no al Milan:ecco perché - L’editorialista di Repubblica Antonio Corbo, nel suo graffio del Lunedì, si è soffermato sulle motivazioni del no al Milan da parte del direttore sportivo Giovanni Manna; qui un breve estratto. 🔗iamnaples.it