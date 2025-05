Manifatturiero sempre più in crisi calano le offerte e sale la precarietà

© Lanazione.it - Manifatturiero sempre più in crisi, calano le offerte e sale la precarietà Empolese Valdelsa, 3 maggio 2025 – Da Empoli a Certaldo passando per Fucecchio, migliaia di persone hanno colorato il corteo per il Primo Maggio nell’Empolese Valdelsa. Si sono incrociate storie, battaglie aziendali e temi che attraversano il Paese. A manifestare anche i lavoratori della Irplast, contro il licenziamento di un loro collega, con la solidarietà di diverse Rsu del territorio.E’ un mondo del lavoro in festa e in lotta per i propri diritti, ma che continua a soffrire. Lo dicono i numeri forniti dalla Cgil Empolese Valdelsa secondo i quali nel 2024, nell’analisi degli avviamenti al lavoro (cioè dei contratti aperti nell’anno) l’andamento è fortemente preoccupante. Il dato generale degli occupati continua a crescere leggermente arrivando circa 59mila addetti (+400 rispetto al 2023), ma è la qualità del lavoro offerto ad allarmare. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

L’amore non si cerca più con un clic: il mondo del dating in crisi - Roma, 4 marzo 2025 – E’ stato nell’ultimo decennio il mezzo preferito dagli italiani per trovare l’amore, o almeno per avviare nuove relazioni, più o meno solide. Il mondo del dating, dunque degli incontri online, è alle soglie di un cambiamento, di una nuova ricerca di contatti reali che serpeggia fra i clienti, stanchi di virtualità e di truffe.I dati del mondo del dating Nel mondo, le piattaforme specializzate nel far conoscere nuove persone, dovrebbero raggiungere 1,6 miliardi di dollari entro i prossimi 2 anni. 🔗quotidiano.net

Uomini e Donne: Giuseppe scatena la polemica, Damiano sotto accusa, Gianmarco sempre più in crisi - Nell'episodio di oggi del dating show di Maria De Filippi, Giuseppe e Damiano sono stati attaccati dai due opinionisti, mentre il rapporto tra Gianmarco e Cristina si complica. L'appuntamento di oggi di Uomini e Donne è stato ricco di tensioni e colpi di scena. Tra dichiarazioni inaspettate, frecciate al veleno e confronti accesi, i protagonisti hanno animato lo studio con dinamiche intricate, che hanno coinvolto sia Il Trono Over che il Trono Classico. 🔗movieplayer.it

Il settore della pelletteria in crisi. Le aspettative delle imprese:: "Più servizi e meno burocrazia" - "Quella della pelletteria è una crisi mondiale, le istituzioni dovrebbero prenderne atto e spingere per rimuovere gli ostacoli che sono dovuti alle loro competenze, altro che tavoli". Quella di Andrea Bacci è una voce fuori dal coro tra coloro che puntano a dare soluzioni allo stallo del comparto moda. La sua azienda, Ab Florence è una delle più titolate del distretto con quasi 24milioni di euro di produzione nel 2023, 14 milioni di costi operativi e 4,5 milioni in valore distribuito al personale che supera le 100 unità. 🔗lanazione.it