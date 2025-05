Mangiano nei ristoranti e poi scappano senza pagare il conto | è caccia alla banda della truffa

Sono due settimane che un gruppo di persone baresi, in tutti quattro - tra cui anche un minore - sta imperversando in ristoranti e negozi di generi alimentari della città, consumando pasti e poi scappando senza pagare il conto.

Dicono di uscire a fumare e lasciano la borsa sul tavolo, ma è vuota: così scappano dai ristoranti senza pagare - A Bari è caccia ai truffatori che in diversi locali della zona hanno consumato per poi scappare senza saldare il conto: è la "truffa della borsetta".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Umbria, mangiano e scappano dalla pizzeria senza pagare - Mangiano e fuggono senza saldare. Le telecamere di videosorveglianza immortalano tutto e i due "clienti" finiscono sui social. La storica pizzeria ‘Le Macine’ di Terni ha reso noto – sulla propria pagina Facebook – ciò che è accaduto nella serata di sabato 12 aprile. Due ragazzi hanno cenato per... 🔗perugiatoday.it

Scappano via dalla cena di San Valentino senza pagare il conto. Ristorante di Palermo cerca i fidanzatini smemorati - Sono scappati via senza pagare il conto della romantica cenetta di San Valentino. A denunciarlo, su Facebook, è il ristorante giapponese Kuaizi, in zona Politeama a Palermo. I quattro clienti, due ragazzi e due ragazze, hanno ordinato dei menù fissi con formula all you can eat. Avrebbero preso una bottiglia di vino bianco e un acqua minerale. Il conto totale ammonta a 144,50 euro. Pagamento che non è avvenuto. 🔗open.online

Mangiano pesce, ostriche e scampi al ristorante: poi vanno via senza pagare il conto - Si siedono a tavola, consumano un pasto e vanno via senza pagare il conto. È quello che è accaduto a uno dei più famosi e frequentati ristoranti della città di ... 🔗msn.com

