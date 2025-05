Mangia del sushi e dopo pranzo ha un malore Ma viene esclusa l’intossicazione alimentare

© Ilrestodelcarlino.it - Mangia del sushi e dopo pranzo ha un malore. Ma viene esclusa l’intossicazione alimentare Mangia il sushi e dopo pranzo si sente male fino a svenire. E’ successo il primo maggio ad una militare donna di 23 anni, in servizio alla Capitaneria di Porto. Aveva Mangiato del pesce crudo insieme al fidanzato e tornata al lavoro aveva iniziato ad accusare degli strani mal di pancia. Un dolore acuto che l’ha portata a sudare freddo e poi a svenire. E’ stato chiamato il 112 e una ambulanza della Croce Gialla è arrivata in porto e ha portato la 23enne all’ospedale di Torrette. Qui è stata visitata e le sue condizioni sono via via migliorate. E’ stata esclusa una intossicazione alimentare da cibo crudo anche perché il fidanzato non ha avuto nessuna conseguenza. Il malore con abbassamento di pressione è stato solo passeggero. 🔗 ilsi sente male fino a svenire. E’ successo il primo maggio ad una militare donna di 23 anni, in servizio alla Capitaneria di Porto. Avevato del pesce crudo insieme al fidanzato e tornata al lavoro aveva iniziato ad accusare degli strani mal di pancia. Un dolore acuto che l’ha portata a sudare freddo e poi a svenire. E’ stato chiamato il 112 e una ambulanza della Croce Gialla è arrivata in porto e ha portato la 23enne all’ospedale di Torrette. Qui è stata visitata e le sue condizioni sono via via migliorate. E’ statauna intossicazioneda cibo crudo anche perché il fidanzato non ha avuto nessuna conseguenza. Ilcon abbassamento di pressione è stato solo passeggero. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Fiorentina-Como LIVE 0-0: Zaniolo si mangia un gol dopo 13" - Fiorentina-Como 0-0 MARCATORI - AZIONI SALIENTI - 5` - Due occasioni in pochi secondi per i padroni di casa. Prima l`inserimento di Gose... 🔗calciomercato.com

Dopo i casi degli insetti nel cibo della mensa pranzo al sacco per i bambini: sospeso il servizio - Gli episodi riguardano decine di scuole nelle Municipalità 3 e 4 dopo il ritrovamento di insetti nel cibo. La rabbia dei genitori e delle scuole. Proseguono le ispezioni del personale della Asl e dei carabinieri dei Nas.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Si sente male in casa dopo pranzo e muore, trovato senza vita dalla madre - Un uomo di 48 anni si è sentito improvvisamente male ed è morto mentre era nella sua casa di Scafa. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 15 dopo pranzo. Il 48enne è stato ritrovato riverso a terra nella sua stanza dalla madre. Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp La quale ha... 🔗ilpescara.it

Se ne parla anche su altri siti

Mangia sushi al ristorante e si sente male, 40enne muore dopo due giorni di agonia. Disposta l'autopsia; Tragedia a Roma: bimba muore dopo aver mangiato un piatto di gnocchi; Mangia, si sente male e muore. Il legale: disposta autopsia, non ha mangiato sushi come hanno detto; Sushi, quali sono i rischi del pesce crudo e come riconoscere i sintomi di intossicazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne