Maneggiano una pistola giocattolo in un centro commerciale tre uomini denunciati a Brennero | il motivo

Milano, uomo ferito a colpi di pistola in centro: grave in ospedale - Grave aggressione nella notte a Milano: un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito di striscio al volto e al capo da colpi d'arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte in corso Garibaldi 104, all’interno o nei pressi di un locale. La vittima dell'aggressione, un 42enne orientale, è stata portata in codice rosso dal 118 all'ospedale di Niguarda. 🔗tg24.sky.it

Paura al centro commerciale. Pistola carica contro i carabinieri. Indagini su islamico radicalizzato - di Stefano Brogioni FIRENZE All’alt dei carabinieri, ha sfoderato contro i militari una pistola calibro 7,65 carica, con un colpo già in canna: sarebbe bastato premere il grilletto per uccidere. Ma i militari hanno mantenuto la calma e sono riusciti a disarmare il soggetto. Arresto choc dei carabinieri nel parcheggio del centro commerciale di via del Cavallaccio, a San Bartolo a Cintoia. In manette è finito un egiziano di 45 anni, pregiudicato per violenza sessuale. 🔗lanazione.it

Rapina in tabaccheria con accetta e pistola giocattolo. Terrore a Gavinana - Firenze, 3 aprile 2025 – Armato di accetta e pistola giocattolo rapina una tabaccheria, ma viene fermato da alcuni passanti e poi arrestato dalla polizia. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, 2 aprile, a Firenze, in viale Giannotti nel quartiere di Gavinana. A dare l'allarme è stato il proprietario del negozio: sono intervenuti un commerciante e alcuni passanti che hanno bloccato l'uomo, mentre un complice è riuscito a fuggire. 🔗lanazione.it

Sparano di fronte al supermercato con una pistola giocattolo: tre denunciati - Lucca, 3 maggio 2025 - Un ' gioco' che poteva finire male e che poi si è concluso con tre denunce nei confronti di altrettanti cittadini rumeni di 41, 39 e 18 anni. La Polizia di Stato di Lucca li ha ... 🔗msn.com

Estrae pistola giocattolo dopo lite sul traffico, denunciato - Nell'abitazione dell'uomo di nazionalità russa, perquisita dai carabinieri, sono stati trovati alcuni colpi a salve e altre due pistole giocattolo senza tappo rosso tutte sequestrate. 🔗msn.com