Mandolino gran finale con i solisti

Con il concerto 'Sua Maestà il Mandolino', oggi pomeriggio alle 18 all'auditorium della corale Rossini (con ingresso libero) si concluderà la rassegna 'Protagonista il Mandolino'. E proprio l'Ensemble Mandolinistico Estense (che ha promosso il ciclo di appuntamenti, avviato già lo scorso autunno) sarà alla ribalta dell'evento di chiusura della stagione, accompagnando quattro solisti, Anna Pilleroni all'arpa (in foto), Angelo Gagliardi al clarinetto, Leonardo Lospalluti alla chitarra ed Eugenio Palumbo al Mandolino, in un programma di musiche del periodo barocco e romantico.Ad aprire l'affascinante percorso in musica sarà il Concerto per clarinetto e orchestra in do maggiore KV452 di Vivaldi, con la sua freschezza inventiva e la sua cordialità musicale valorizzata dall'oboe (qui dal clarinetto), nel tipico fraseggio musicale vivaldiano.

