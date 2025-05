Mandello si riparte con le risse tra giovani sul lungolago Un 18enne spacca il naso a bastonate a un coetaneo

© Ilgiorno.it - Mandello, si riparte con le risse tra giovani sul lungolago. Un 18enne spacca il naso a bastonate a un coetaneo Mandello del Lario (Lecco) – Torna la violenza in riva al lago di Como. Dopo la pausa invernale, questo pomeriggio alcuni giovanissimi si sono picchiati sul lungolago a Mandello del Lario.La rissaAd avere la peggio un ragazzo di 18 anni a cui un coetaneo ha spaccato il naso a bastonate. Entrambi sono della zona. Il 18enne rimasto a terra è stato soccorso dai volontari del Soccorso degli alpini di Mandello e trasferito in ospedale a Lecco, il volto era una maschera di sangue. A innescare la rissa sembra sia stata una parola di troppo: prima le minacce e gli insulti, poi gli spintoni; uno ha afferrato un pezzo di legno e ha colpito l'avversario in faccia. Gli altri amici li hanno divisi impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Poi sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri.

AMICI RIPARTE COL BOTTO: MARIA DE FILIPPI E IL GIUSTO MIX TRA VARIETÀ DA SABATO SERA E GIOVANI TALENTI - Ieri, sabato 23 marzo 2025 si è alzato il sipario sulla ventiquattresima edizione di Amici, il talent show del sabato sera ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo 24 edizioni la scuola di talento si presenta fresca e rinnovata a iniziare dalla giuria. Maria De Filippi si è dimostrata, come in ogni occasione, un’ottima padrona di casa accogliendo con una scheda di presentazione i giudici di quest’anno, a partite dal confermato Cristiano Malgioglio, passando per due bei innesti: il primo è uno dei conduttori più amati d’Italia ossia Amadeus e la seconda è l’ex allieva della nona edizione ... 🔗bubinoblog

Rapine, risse e faide a colpi di mazza in centro a Brescia: 24 giovani sotto la lente, arrestati 7 maranza - Brescia – Per scatenare una violenza da “Arancia meccanica“ bastava poco. Uno sguardo. Una parola di troppo. Un piccolo furto subìto da un amico. Motivi sufficienti a scatenare pestaggi, accoltellamenti – anche con un machete – ferimenti con cocci di bottiglia, risse con lancio di monopattini, fioriere e arredi urbani ai “rivali“. Lo hanno scoperto la Mobile e la pm Chiara Bonfadini indagando su una serie di aggressioni e di risse che si sono susseguite negli scorsi mesi in città, soprattutto tra il centro e la stazione. 🔗ilgiorno.it

Massa Carrara, locale chiuso dopo gravi risse tra giovani pregiudicati - Massa Carrara, 3 aprile 2025 – Il Questore di Massa Carrara, Santi Allegra, ha disposto la chiusura per quindici giorni, dal 2 al 17 aprile, di una discoteca, applicando l'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La decisione scaturisce da una serie di episodi violenti che hanno avuto luogo nel locale, tra cui liti, risse e aggressioni, eventi che hanno richiesto ripetuti interventi delle forze dell'ordine, causando disordini e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. 🔗lanazione.it

Mandello, si riparte con le risse tra giovani sul lungolago. Un 18enne spacca il naso a bastonate a un coetaneo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mandello, si riparte con le risse tra giovani sul lungolago. Un 18enne spacca il naso a bastonate a un coetaneo - Dopo la pausa invernale torna la violenza tra giovanissimi in riva al Lario. Il sindaco Riccardo Fasoli: “Il timore è quindi che quanto successo sia solo il preludio di una bella stagione rovente” ... 🔗msn.com

Mandello. Forza Italia riparte da Silverij: eletto coordinatore cittadino - Silverij: “Ho dato ancora la mia disponibilità nell’intento di mettere a disposizione la mia esperienza per creare un gruppo di giovani che vada avanti” MANDELLO DEL LARIO – Francesco ... 🔗msn.com