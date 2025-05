Manciola alla carica sull’ippodromo | Chiarezza sui progetti per la stagione

Torna sul tema Ippodromo Martini il commissario corridoniano di Forza Italia Andrea Manciola. Ancora non è stato reso noto il calendario delle corse estive, e nell'ultimo consiglio comunale è emerso che forse ci sarebbero figure interessate a partecipare nella gestione della struttura. "Veniamo a sapere tramite il consiglio comunale – tuona Manciola – che è pronta una società o associazione di volenterosi per rilevare la gestione dell'ippodromo per questa stagione. La accogliamo a braccia aperte, ma vorremmo sapere con quale progettualità, investimenti, garanzie o piano economico. Tutti documenti che il sindaco Giuliana Giampaoli ha lamentato non essere stati forniti da chi a fine 2023 aveva con una pec manifestato interesse alla gestione dell'ippodromo con un partenariato pubblico-privato".

