Manchester City ha dato il via libera per firmare The Next Desire Doue | Rapporto

© Justcalcio.com - Manchester City ha dato il via libera per firmare “The Next Desire Doue”: Rapporto Manchester City sta osservando un approccio per un giovane ala soprannominato “The Next Desire Doe” in alcuni quartieri.Dowe – classificato al numero 8 in Quattrofourtwo’s Elenco degli adolescenti più eccitanti da guardare in questa stagione – è uno degli argomenti più caldi del calcio europeo in questo momento, le sue esibizioni per il PSG in Ligue 1 e la Champions League lo costruiscono per essere il prossimo ragazzo d’oro di Les Parisiens.Tutto quel discorso rende il diciannovenne costoso Proposta per un club di acquisto, ma City potrebbe sentire di aver trovato la prossima migliore alternativa.Ti potrebbe piacereManchester City ha localizzato “il prossimo desiderio Dowe” a MonacoDowe ha avuto alcune esibizioni accattivanti in Champions League in questa stagione (Credito immagine: Lars Baron – UEFAUEFA tramite Getty Images)Recentemente è stato rivelato da TeamTalk che gli Sky Blues hanno interesse IL Dowe quest’estate. 🔗 Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ilsta osservando un approccio per un giovane ala soprannominato “TheDoe” in alcuni quartieri.Dowe – classificato al numero 8 in Quattrofourtwo’s Elenco degli adolescenti più eccitanti da guardare in questa stagione – è uno degli argomenti più caldi del calcio europeo in questo momento, le sue esibizioni per il PSG in Ligue 1 e la Champions League lo costruiscono per essere il prossimo ragazzo d’oro di Les Parisiens.Tutto quel discorso rende il diciannovenne costoso Proposta per un club di acquisto, mapotrebbe sentire di aver trovato la prossima migliore alternativa.Ti potrebbe piacereha localizzato “il prossimo desiderio Dowe” a MonacoDowe ha avuto alcune esibizioni accattivanti in Champions League in questa stagione (Credito immagine: Lars Baron – UEFAUEFA tramite Getty Images)Recentemente è stato rivelato da TeamTalk che gli Sky Blues hanno interesse IL Dowe quest’estate. 🔗 Justcalcio.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manchester City ha dato un aumento quando Rodri ritorna all’addestramento individuale a seguito di lesioni - 2025-03-01 14:25:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il vincitore di Ballon d’Or e il centrocampista di Manchester City Rodri sono tornati all’allenamento individuale dopo un infortunio a lungo termine in quello che arriverà come una grande spinta alla squadra di Pep Guardiola. Rodri ha subito un legamento al ginocchio rotto in un pareggio per 2-2 con l’Arsenal a settembre; Un infortunio inizialmente ritenuto di fine stagione. 🔗justcalcio.com

Manchester City ha dato una spinta importante mentre Haaland e Rodri tornano al pieno addestramento - 2025-04-30 20:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Pep Guardiola e Manchester City hanno ricevuto un grande aumento della squadra con il ritorno di Erling Haaland e Rodri al pieno allenamento della prima squadra. Haaland ha subito un infortunio alla caviglia durante la vittoria dei quarti di finale per 2-1 della città su Bournemouth il 30 marzo e da allora non è apparso per la squadra di Guardiola. 🔗justcalcio.com

Lazio, offensiva per la stella argentina Echeverri: il Manchester City ha già comunicato la propria scelta - Tango argentino. La Lazio prova un colpo da 90 per la propria trequarti: Claudio Echeverri, talento argentino classe 2006 che il Manchester... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Claudio Echeverri, Reigan Heskey e otto giovani stelle del Manchester City per la ricostruzione di Pep Guardiola; Fabregas chiama De Bruyne al Como: il belga del Manchester City ha dato l'addio al suo club; Manchester City, l’addio di De Bruyne e l’incertezza per il Mondiale per Club: Guardiola spiega...; Manchester City, un calciomercato invernale sconsiderato: oltre 200 milioni spesi ma nessun campione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manchester City, Guardiola lascia? L’ammissione. E poi prosegue: «Quando morirò mi dimenticheranno, ma…» - Manchester City, Guardiola lascia? L’ammissione. E poi prosegue: «Quando morirò mi dimenticheranno, ma…» Ha parlato ai microfoni di ESPN il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, confermando l’ipo ... 🔗calcionews24.com

Fabregas chiama De Bruyne al Como: il belga del Manchester City ha dato l'addio al suo club - Il Como fa ancora sognare i suoi tifosi ma il fantasista che con il City ha conquistato 16 trofei in totale, ha parecchi pretendenti, sia in Mls che in Arabia ... 🔗msn.com

Manchester City: pronti 80 milioni di euro per Tonali - Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per il mediano ex Milan, puntando così su un calciatore importante dato l’imminente addio di Kevin De Bruyne. Trattativa ... 🔗ilovepalermocalcio.com