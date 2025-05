Mancata protezione dati e accesso da parte della Cina TikTok multata per 530 milioni di euro

La Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), principale garante europeo della privacy, ha inflitto a TikTok una sanzione da 530 milioni di euro per violazioni nella gestione dei dati personali degli utenti europei. L'accusa riguarda in particolare la Mancata garanzia di un adeguato livello di protezione contro l'accesso da parte delle autorità cinesi, in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).TikTok, controllata dal gruppo cinese ByteDance, è stata ritenuta responsabile di non aver dimostrato che i dati di 175 milioni di utenti europei fossero adeguatamente protetti, soprattutto considerando che una parte di questi dati era accessibile da remoto da dipendenti in Cina. L'indagine del DPC ha inoltre evidenziato come TikTok non abbia affrontato il rischio di accessi da parte delle autorità cinesi, in base a normative nazionali cinesi antiterrorismo e controspionaggio, ritenute incompatibili con gli standard europei.

