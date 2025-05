Mancano lavoratori in Italia 3 milioni in meno in 10 anni

In 10 anni l'Italia potrebbe perdere fino a 3 milioni di persone in età lavorativa. Secondo l'Ufficio studi della Cgia, l'invecchiamento della popolazione aumenta il rischio per la tenuta dei conti pubblici, il futuro del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del turismo. L'unico vantaggio potrebbe riguardare le banche.Il declino demografico, quindi, potrebbe portare a un progressivo rallentamento del Pil, con le piccole e medie imprese tra le più penalizzate. Le contrazioni maggiori potrebbero verificarsi nel Mezzogiorno, in particolar modo in Sardegna, Basilicata e Puglia.3 milioni di lavoratori in meno Secondo la Cgia di Mestre, nei prossimi 10 anni in Italia si perderanno 3 milioni di persone in età lavorativa (-7,8%). La fascia demografica potenzialmente occupabile conta oggi 37,3 milioni di persone, ma nel 2035 potrebbe scendere a 34,4 milioni.

