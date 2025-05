Mamma rischia di perdere la lingua per un cancro | “Registro la mia voce per i bimbi affinché non la dimentichino”

Mamma californiana dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro alla lingua, consapevole che avrebbe potuto perdere la voce ha deciso di registrare per i suoi bambini degli audio che avrebbero potuto riascoltare sempre. 🔗 Unacaliforniana dopo aver ricevuto la diagnosi dialla, consapevole che avrebbe potutolaha deciso di registrare per i suoi bambini degli audio che avrebbero potuto riascoltare sempre. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

“Mio figlio di 2 anni è diventato cieco e ora rischia di perdere un occhio per un bacio: l’egoista che glielo ha dato aveva l’herpes”: lo sfogo della mamma è virale - Juwan, un bambino di 2 anni residente in Namibia, rischia di perdere un occhio a causa di un semplice bacio. Il bimbo avrebbe infatti contratto l’herpes simplex da una persona che lo aveva sulle labbra quando gli ha posato un bacio sull’occhio. A raccontare questa scioccante storia è Michelle Saaiman in un lungo post diffuso su Facebook. Stando al racconto della donna, Juwan avrebbe perso la vista 7 mesi fa, quando l’herpes ha iniziato a infettare l’occhio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Si ribalta la zappatrice e rischia di perdere la gamba: uomo operato d'urgenza - Tragedia sfiorata ad Oliveto Citra, dove un 51enne, originario del posto ma residente da anni in Germania, ha perso il controllo della zappatrice mentre arava il terreno di famiglia. Il mezzo agricolo, in pochi secondi, si è ribaltato colpendolo alla gamba sinistra procurandogli una doppia... 🔗salernotoday.it

Rinnovo Meret, la fumata è nera: Conte rischia di perdere un titolarissimo il prossimo anno? - L’edizione de Il Corriere dello Sport scrive del Napoli e della trattativa per il rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto raccolto dal noto quotidiano, infatti, sarebbe nera la fumata per il rinnovo del portiere azzurro con la SSC Napoli: “L’ultima fumata nera inizia a diventare pesante, anche perché tutto sembrava ormai pronto per il rinnovo […] L'articolo Rinnovo Meret, la fumata è nera: Conte rischia di perdere un titolarissimo il prossimo anno? proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Su questo argomento da altre fonti

Inganni e bugie, una madre rischia di perdere per sempre sua figlia su Rai 2. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne