Mamma ho perso il telefono La madre 75enne fa un bonifico di mille euro ma è una truffa

© Parmatoday.it - "Mamma, ho perso il telefono". La madre 75enne fa un bonifico di mille euro ma è una truffa Mamma”, “ho rotto il telefono” ma anche “ho perso il telefono” e l’invito a richiamare o mandare un messaggio su un altro numero: sono questi gli ingredienti di una truffa che viaggia fra gli smartphone dei genitori italiani. Questo in sintesi è quello che è accaduto ad. 🔗 “Ciao papà” oppure “ciao”, “ho rotto il” ma anche “hoil” e l’invito a richiamare o mandare un messaggio su un altro numero: sono questi gli ingredienti di unache viaggia fra gli smartphone dei genitori italiani. Questo in sintesi è quello che è accaduto ad. 🔗 Parmatoday.it

“Nella strage Pizzolungo ho perso la mamma e i miei fratellini. Dopo 40 anni non abbiamo ancora la verità” - Sua madre stava perdendo tempo: Giuseppe e Salvatore, i suoi due fratelli gemelli che avevano appena sei anni, quella mattina avevano deciso di fare i capricci. Lei, invece, di anni ne aveva dieci e non intendeva fare tardi a scuola. Chiese quindi di poter andare con una vicina di casa, che avrebbe fatto lo stesso tragitto per accompagnare sua figlia. È solo per questo motivo che Margherita Asta è sopravvissuta alla strage di Pizzolungo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Catania, “Mamma ho perso il cellulare me lo fai un bonifico?“, versa 920 euro ma è una truffa - La Polizia di Stato ha scoperto una nuova truffa messa a segno a Catania da una coppia di napoletani, un 37enne e una 36enne, entrambi individuati dopo la denuncia sporta dalla vittima, una catanese di 58 anni. I due hanno contattato la donna sul suo cellulare attraverso una popolare app di messaggistica istantanea, fingendosi suo figlio, nel tentativo di ingannarla e sottrarle del denaro sfruttando la sua fiducia. 🔗dayitalianews.com

«Ho perso il telefono, mi servono soldi per ricomprarlo»: si spaccia per sua figlia e inganna una 62enne - JESI – La richiesta di aiuto era arrivata mediante un messaggio Whatsapp, da un numero non salvato. «Mamma, mi sono persa il telefono, questo è il mio nuovo numero. Scrivimi qui». A cadere in trappola una 62enne di Jesi, che lo scorso 19 febbraio ha sporto querela riferendo di essere stata... 🔗anconatoday.it

Truffata con il messaggio del “telefono rotto”: fa un bonifico di 1000 euro, al secondo viene messa in guardia dalla tabaccaia - “Ciao papà” oppure “ciao mamma”, “ho rotto il telefono” ma anche “ho perso il telefono” e l’invito a richiamare o mandare un messaggio su un altro numero: sono questi gli ingredienti di una truffa che ... 🔗gazzettadiparma.it

"Mamma, fammi subito un bonifico". Ma la sindaca detective di Gorgonzola riesce a sventare la truffa - Ilaria Scaccabarozzi ha identificato il malvivente (e non è la prima volta). In rete le schermate delle chat fra la prima cittadina “in incognito“ e il truffatore. Il testo del messaggio-trappola: “Ho ... 🔗msn.com

“Mamma, ho perso il cellulare...“ - “Mamma, ho perso il cellulare ... L’anziana, pensando che la figlia fosse effettivamente nei guai senza telefono, corse subito in tabaccheria a versare i 920 euro sulla carta Postepay indicata ... 🔗lanazione.it