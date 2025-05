Mamma dono divino | l’omaggio poetico di Mario Festa alla figura materna

© Periodicodaily.com - Mamma, dono divino: l’omaggio poetico di Mario Festa alla figura materna Mario Festa celebra la madre come opera sublime del Creatore, guida silenziosa e instancabile, colonna della famiglia e fonte di vita. Un invito a onorarla ogni giorno, non solo durante la Festa della Mamma. Di seguito alcune sue poesie per omaggiare tutte le mamme. La madre: l’opera d’arte più perfetta del Creatore “La . 🔗 Il poetacelebra la madre come opera sublime del Creatore, guida silenziosa e instancabile, colonna della famiglia e fonte di vita. Un invito a onorarla ogni giorno, non solo durante ladella. Di seguito alcune sue poesie per omaggiare tutte le mamme. La madre: l’opera d’arte più perfetta del Creatore “La . 🔗 Periodicodaily.com

Su altri siti se ne discute

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me”: Alessandra Amoroso diventerà mamma a settembre - Alessandra Amoroso ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. La cantante salentina ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae mentre il compagno le bacia la pancia: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me – scrive – si agita, saluta e saltella e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. 🔗ilfattoquotidiano.it

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

Il metodo dei “trenta minuti a testa” brevettato da una mamma per godersi davvero le vacanze con i figli - Una mamma ha brevettato insieme al compagno un metodo rivoluzionario per godersi davvero le vacanze insieme ai bambini, una sorta di staffetta tra genitori che potranno occuparsi dei piccoli e rilassarsi, seguendo un timer.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Papa istituisce la festa di Maria Madre della Chiesa; Mamma, dono divino: l’omaggio poetico di Mario Festa alla figura materna; Occhio al regalo per la Festa della mamma 2024 tra frasi e finti omaggi Pandora il 12 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Un gesto di puro amore : Yuri Pennisi e l’omaggio commovente a mamma e nonna - In un mondo digitale spesso effimero e superficiale, un gesto semplice e sincero come quello di Yuri Pennisi risuona con un’eco potente, ricordandoci i valori autentici che nutrono il cuore. Il giovan ... 🔗lasicilia.it