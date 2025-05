Maltrattamenti all’ex compagna | 41enne con il braccialetto elettronico

© Fremondoweb.com - Maltrattamenti all’ex compagna: 41enne con il braccialetto elettronico Maltrattamenti all’ex compagna: 41enne con il braccialetto elettronico proviene da Fremondoweb. 🔗 Comunicato Stampa Divieto di avvicinamento e accuse gravi: l’uomo avrebbe aggredito la donna anche davanti ai figli Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del . ContinuaL'articolocon ilproviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltrattamenti alla compagna. Arrestato 51enne già condannato - Un’abitudine terribile. Quella di maltrattare e picchiare le donne entrate nella sua vita: prima l’ex moglie - vicenda per il quale in passato era già stato condannato dal tribunale - e ora la nuova compagna. Entrambe sottoposte ad aggressioni, verbali e fisiche, che alla fine sono costate care al loro aguzzino. Venerdì scorso, gli agenti della polizia hanno arrestato un 51enne italiano, dopo essersi recati in un condominio allertati dalla richiesta di aiuto arrivata da un ragazzo di 21 anni che al telefono aveva parlato di una lite in corso tra la madre e il convivente. 🔗ilrestodelcarlino.it

Chieti, operaio arrestato dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per presunti maltrattamenti sui due figli della compagna - Un operaio di 40 anni, originario della Campania, sarebbe stato arrestato a Chieti dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per difendere due bambini, di 13 e 8 anni, vittime di presunti maltrattamenti da parte dell'uomo, compagno della madre dei due minori. L'incidente sarebbe avvenuto... 🔗chietitoday.it

Maltrattamenti ai danni della compagna, arrestato - Tempo di lettura: < 1 minutoMaltrattamenti ai danni della compagna: con quest’accusa è stato arrestato un 27enne da parte della Polizia di Castel Volturno. L’uomo, dopo la segnalazione da parte del gestore di un esercizio nel quale la donna si era rifugiata, è stato intercettato nel comune casertano e da lì è partito un inseguimento che si è concluso con la cattura nel Napoletano, a Giugliano. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Maltrattamenti all’ex compagna: 41enne con il braccialetto elettronico; Tortona, 41enne in carcere: maltrattava e minacciava la moglie; Pontecagnano Faiano, ai domiciliari spaccia droga e maltratta la moglie: 41enne arrestato; Tortona, minaccia l’ex moglie nonostante il divieto: arrestato 41enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maltrattamenti all’ex compagna: 41enne con il braccialetto elettronico - Divieto di avvicinamento per un 41enne di Airola: la ex compagna racconta episodi di violenza anche davanti ai figli. 🔗fremondoweb.com

Botte a compagna anche nella doccia: imprenditore di Airola non può avvicinarla - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Botte alla ex: scatta divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per 41enne di Airola - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che dispone nei confronti di un q ... 🔗ntr24.tv