Maltempo a Milano atteso un forte temporale Scatta l' allerta gialla

© Milanotoday.it - Maltempo a Milano, atteso un forte temporale. Scatta l'allerta gialla Maltempo a Milano e in Lombardia. Da domenica 4 maggio la situazione meteorologica ridiventa instabile. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali dalle 14 di domenica. Lo rende noto Palazzo Marino. 🔗 Torna ile in Lombardia. Da domenica 4 maggio la situazione meteorologica ridiventa instabile. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'meteoper rischio temporali dalle 14 di domenica. Lo rende noto Palazzo Marino. 🔗 Milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Maltempo in tutta Italia: isola d’Elba allagata, forte grandinata a Milano - Una forte ondata di maltempo ha colpito il nord e centro Italia. La più colpita dal maltempo è l’isola D’Elba, che a seguito del nubifragio che ha colpito Portoferraio e altri comuni dell’isola, ha richiesto lo stato di emergenza. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani afferma che infatti “verrà a breve emanata un’ordinanza con la dichiarazione di emergenza e calamità naturale regionale e richiesta al governo di analogo provvedimento a livello nazionale”. 🔗metropolitanmagazine.it

Maltempo, torna a tracimare la diga di Ridracoli. Prolungata l'allerta meteo, atteso forte vento - Prosegue anche in Romagna l'ondata di maltempo che sta interessando il nord Italia e che ha portato a una nuova tracimazione della diga di Ridracoli. La Protezione Civile ha prolungato l'allerta gialla per frane e piene dei fiumi e dei corsi minori, aggiungendo anche l'allerta per vento... 🔗riminitoday.it

Maltempo a Milano e Lombardia, ancora attiva l’allerta meteo per temporali e vento forte fino a domani 18 aprile - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha fatto sapere che l'allerta gialla per il maltempo a Milano resterà attiva fino a domani, 18 aprile. Alto livello di criticità, invece, nella zona della Bassa Pianura Occidentale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Maltempo a Milano, atteso un forte temporale. Scatta l'allerta gialla; Meteo - Forte maltempo atteso in Italia specie a metà settimana con rischio di nubifragi su queste regioni; Meteo, attesa la 'nevicata più forte dell'inverno'. Ecco quando e dove; Svolta meteo in Lombardia: di nuovo freddo e pioggia (anche forte). Sole e clima mite sono una fragile illusione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maltempo, forti temporali attesi a Milano: scatta l'allerta gialla - Ancora maltempo a Milano. Ancora preoccupazioni sulle conseguenza delle piogge che stanno per riversarsi in città. La protezione civile del Comune ha diramato un'allerta gialla per rischio ... 🔗milanotoday.it

Maltempo, vento forte a Milano: albero cade su ingresso scuola elementare - Maltempo e vento forte a Milano e in tutto il Nord Italia.Un albero è caduto davanti all’ingresso di una scuola elementare: è successo oggi, giovedì 17 aprile intorno alle 7 e mezza in via ... 🔗msn.com

Meteo, maltempo oggi a Milano e in Piemonte: esonda il Po, chiusi i Murazzi a Torino, treni sospesi a Biella, mareggiate in Toscana - Venti fino a 100 km all'ora e nubifragi. Allerta meteo in Italia, mentre iniziano i primi spostamenti di chi in auto si appresta a partire sotto ... 🔗msn.com