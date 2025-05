Malpensa fumo in cabina dopo il decollo | aereo costretto a tornare a terra

© Tg24.sky.it - Malpensa, fumo in cabina dopo il decollo: aereo costretto a tornare a terra Malpensa con destinazione Fuerteventura è subito rientrato al Terminal 2 dell'aeroporto milanese a causa di un'emergenza. Subito dopo il decollo il comandante ha segnalato la presenza di fumo in cabina, trasmettendone comunicazione all'hub. A bordo non sono state segnalate conseguenze per i 203 passeggeri dell'Airbus 321 Neo con matricole Oe-Isd. L'aereo è stato scortato in pista dai mezzi dei vigili del fuoco. I passeggeri sono stati sbarcati e l'aeromobile è stato sottoposto a una serie di controlli. 🔗 Il volo EasyJet decollato questa mattina alle 7.53 dacon destinazione Fuerteventura è subito rientrato al Terminal 2 dell'aeroporto milanese a causa di un'emergenza. Subitoilil comandante ha segnalato la presenza diin, trasmettendone comunicazione all'hub. A bordo non sono state segnalate conseguenze per i 203 passeggeri dell'Airbus 321 Neo con matricole Oe-Isd. L'è stato scortato in pista dai mezzi dei vigili del fuoco. I passeggeri sono stati sbarcati e l'aeromobile è stato sottoposto a una serie di controlli. 🔗 Tg24.sky.it

Cosa riportano altre fonti

Ne parlano su altre fonti

