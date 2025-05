Malpensa fumo a bordo dell’aereo | rientro in aeroporto dopo il decollo

© Lidentita.it - Malpensa, fumo a bordo dell’aereo: rientro in aeroporto dopo il decollo dopo le 8, un volo EasyJet in partenza da Milano Malpensa e diretto a Fuerteventura è stato costretto a rientrare e ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano, subito dopo il decollo dal Terminal 2. A bordo dell’aereo si è infatti verificato un allarme per la presenza di fumo in cabina, . Malpensa, fumo a bordo dell’aereo: rientro in aeroporto dopo il decollo L'Identità. 🔗 Questa mattina, pocole 8, un volo EasyJet in partenza da Milanoe diretto a Fuerteventura è stato costretto a rientrare e ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’di Milano, subitoildal Terminal 2. Asi è infatti verificato un allarme per la presenza diin cabina, .inilL'Identità. 🔗 Lidentita.it

