malori smentiti tavolate elettorali e cardinali che si isolano

cardinali hanno festeggiato la Giornata dei lavoratori. Alcuni sono andati persino fuori Roma per evitare contatti e pensare, e infatti c'erano solo una sessantina di cardinali al novendiale celebrato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, l'amico e ghostwriter di Papa Francesco. E' comprensibile. Mentre si avvicina il tempo del Conclave, le pressioni aumentano. E' cominciata la stagione dei veleni. Era persino circolata voce di un malore occorso al cardinale Pietro Parolin, segretario di stato uscente, e tra i più attivi nella transizione dopo Francesco – ha celebrato il primo novendiale, ha persino avuto un bilaterale piuttosto irrituale con Zelensky dopo il funerale sebbene non sia più segretario di stato perché alla morte del Papa tutti gli incarichi decadono. Al di là di queste scelte strategicamente borderline, però, Parolin è comunque un candidato forte.

