Malore fatale in giardino muore cinquantenne

© Lanazione.it - Malore fatale in giardino, muore cinquantenne Malore nel giardino della sua abitazione all’inizio di viale XXV Aprile. Stava eseguendo alcuni lavori esterni, un’operazione assolutamente tranquilla e consueta in vista dell’arrivo della bella stagione. Invece Fabio ha accusato un improvviso Malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Pubblica Assistenza che hanno provveduto al primo soccorso e al trasferimento di urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove purtroppo è deceduto. Originario di Tellaro Fabio Lazzoni era molto conosciuto in città. 🔗 Si svolgeranno questa mattina alle 10.30 alla chiesa Stella Maris di Tellaro i funerali di Fabio Lazzoni, conosciutissimo titolare dell’azienda di onoranze funebri “L’Orchidea“ di via Aurelia a Sarzana e per anni volontario della pubblica assistenza di Fosdinovo. Si è spento a 49 anni l’altro pomeriggio dopo essere stato colpito da unneldella sua abitazione all’inizio di viale XXV Aprile. Stava eseguendo alcuni lavori esterni, un’operazione assolutamente tranquilla e consueta in vista dell’arrivo della bella stagione. Invece Fabio ha accusato un improvviso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Pubblica Assistenza che hanno provveduto al primo soccorso e al trasferimento di urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove purtroppo è deceduto. Originario di Tellaro Fabio Lazzoni era molto conosciuto in città. 🔗 Lanazione.it

