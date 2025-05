Magrini | Van Aert sarà il crack del Giro d’Italia Ciccone e Tiberi protagonisti non ci sono salite durissime

Riccardo Magrini è stato l'ospite speciale dell'ultima puntata di Bike Today, trasmissione di approfondimento sul ciclismo visibile sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Gian Luca Gardini. L'apprezzato commentatore tecnico di Eurosport ha fatto il punto della situazione in vista dell'imminente Giro d'Italia 2025, che scatterà in Albania il 9 maggio."Il Giro d'Italia quest'anno a me piace, perché non ci sono i duetre che monopolizzano le grandi corse a tappe. È un Giro d'Italia particolare, senza arrivi in salita di quelli tosti. Il primo sarà a Tagliacozzo, ma mi risulta che non sia una salita durissima per il ciclismo attuale. È un Giro aperto, insidioso fin dalle prime tappe in Albania con la cronometro del secondo giorno che sarà impegnativa. Poi ci sono delle tappe interlocutorie che potrebbero effettivamente cambiare le sorti della classifica parziale.

Ciclismo, Van Aert sulle Classiche: "Sarà dura battere Pogacar e Van Der Poel" - Roma, 18 febbraio 2025 - Se nel fango del ciclocross il verdetto è stato nettamente a favore di Mathieu Van Der Poel, su strada e in particolare nell'imminente stagione delle Classiche la situazione si potrebbe riequilibrare a favore di Wout Van Aert, però consapevole di dover fare i conti anche con un terzo incomodo ingombrante come Tadej Pogacar: ai microfoni di WielerFlits il belga si è aperto su speranze e timori del primo vero banco di prova dell'anno. 🔗sport.quotidiano.net

Ciclismo, critiche in patria a Van Aert: “Non è più lo stesso di una volta” - Roma, 7 marzo 2025 - I corridori e le cadute che sono spesso all'ordine del giorno, ma non tutti gli incidenti sono uguali, così come le conseguenze che possono avere nel lungo termine a livello fisico ma anche psicologico: lo sa bene Wout Van Aert, suo malgrado spesso protagonista di capitomboli che, a detta di qualcuno, lo hanno trasformato in un altro ciclista. Le critiche a Van Aert L'inizio di stagione del belga è stato più complicato del previsto specialmente se si pensa alle buone sensazioni professate quando la priorità era ancora il ciclocross. 🔗sport.quotidiano.net

E3 Saxo Classic 2025: il percorso ai raggi X. Ganna sfida il duo Van Der Poel-Van Aert - Continua la stagione delle grandi classiche del. Nord. Si corre venerdì 28 marzo l’edizione numero 67 della E3 Saxo Classic, corsa di un giorno, ormai appuntamento fisso della primavera WorldTour de pavé, che parte e arriva ad Harelbeke. La gara può tranquillamente essere considerata una prova generale per tutti quei corridori che nutrono ambizioni in vista del Giro delle Fiandre in programma domenica 06 Aprile. 🔗oasport.it

