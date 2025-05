Magnanelli dopo Juve Sassuolo Primavera | Dimostrato una capacità notevole di reagire alle difficoltà Questa squadra non molla mai e ci crede fino alla fine

© Juventusnews24.com - Magnanelli dopo Juve Sassuolo Primavera: «Dimostrato una capacità notevole di reagire alle difficoltà. Questa squadra non molla mai e ci crede fino alla fine» Magnanelli, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioniAi canali ufficiali bianconeri, il tecnico Francesco Magnanelli ha parlato dopo Juve Sassuolo Primavera. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «I ragazzi sono stati molto molto molto bravi, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Dobbiamo capire come mai nella ripresa abbiamo sofferto di più, ma devo dire che i ragazzi hanno Dimostrato di avere una capacità di reagire alle difficoltà davvero notevole: appena subito il gol sono tornati a fare gioco, trovando il gol partita, per una vittoria che per noi era davvero tanto importante. Ci sono tante cose che ci rendono contenti, soprattutto la capacità e la voglia di non mollare mai, di crederci fino alla fine e lottare tutti insieme. 🔗 natore della, ha parlatola vittoria contro il. Le sue dichiarazioniAi canali ufficiali bianconeri, il tecnico Francescoha parlato. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «I ragazzi sono stati molto molto molto bravi, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Dobbiamo capire come mai nella ripresa abbiamo sofferto di più, ma devo dire che i ragazzi hannodi avere unadidavvero: appena subito il gol sono tornati a fare gioco, trovando il gol partita, per una vittoria che per noi era davvero tanto importante. Ci sono tante cose che ci rendono contenti, soprattutto lae la voglia di nonre mai, dircie lottare tutti insieme. 🔗 Juventusnews24.com

Magnanelli recrimina dopo Roma Juve Primavera: «Se c’era una squadra che avrebbe meritato la vittoria era la nostra. Siamo amareggiati per questo motivo» - di Redazione JuventusNews24Magnanelli recrimina dopo Roma Juve Primavera: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Magnanelli ha parlato dopo la sconfitta della Juve Primavera contro la Roma: le dichiarazioni del mister bianconero ai canali ufficiali del club. PAROLE – «C’è amarezza perchè i ragazzi hanno fatto una partita bellissima, a mio giudizio, sotto tutti i punti di vista. 🔗juventusnews24.com

Magnanelli esulta dopo Cesena Juve Primavera: «Abbiamo fatto un’ottima partita, lo step successivo da fare è questo» - di Redazione JuventusNews24Magnanelli esulta dopo Cesena Juve Primavera: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sul match L’allenatore della Juve Primavera Magnanelli ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo la vittoria contro il Cesena. PAROLE – «Fa piacere tornare a vincere: i ragazzi hanno avuto un ottimo impatto sulla gara e poi una grandissima reazione. Bisogna cercare in questa fase di sbagliare il meno possibile, perché ogni volta che lo facciamo paghiamo a caro prezzo i passi falsi. 🔗juventusnews24.com

Muharemovic saluta la Juve: scattato l’obbligo di riscatto dopo la promozione del Sassuolo in Serie A. Tutti i dettagli e le cifre dell’affare - di Redazione JuventusNews24Muharemovic saluta la Juve: scattato l’obbligo di riscatto da parte del Sassuolo. Le cifre e i dettagli sul difensore Il Sassuolo completa l’acquisto di un giocatore dalla Juventus. Dopo l’aritmetica promozione in Serie A, il club neroverde ha potuto riscattare Tarik Muharemovic. Proprio il predetto traguardo sportivo ha reso ufficiale l’obbligo di riscatto, fissato sui 3 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. 🔗juventusnews24.com

