magazzino della droga sorpreso insospettabile con 24 chili di cocaina 

I carabinieri della Compagnia d'Oltrarno, con il supporto dell'Arma di Lucca, hanno arrestato un cittadino d'origine albanese sorpreso con un carico di cocaina di circa 24 kilogrammi. Lo stupefacente era nascosto in un casottino nella zona di Capannori, e gli inquirenti suppongono potesse essere.

Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli - Controlli a tappeto in piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, controlli a tappeto in piazza […] L'articolo Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Sorpreso con la droga e arrestato - Era stato più volte segnalato. Un giovane, in atteggiamento per così dire sospetto. Tanto a Ellera che a Olmo, come nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia. Segnalazioni che riportavano elementi in comune tanto da far ipotizzare da subito che potesse trattarsi della stessa persona. Che la squadra mobile della questura ha cercato e trovato, in seguito a un’attività investigativa mirata. Il sospettato è stato pedinato e tenuto lungamente sotto controllo, fino all’intervento degli investigatori che hanno fermato e identificato il presunto spacciatore. 🔗lanazione.it

Sorpreso con droga e strumenti per furti d'auto: arrestato - I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 33enne di Catania, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre a un dispositivo elettronico per furti d’auto. L’operazione si è svolta nel... 🔗cataniatoday.it

