Maestri del lavoro 2025 tre i reggini premiati | ecco chi sono

© Reggiotoday.it - Maestri del lavoro 2025, tre i reggini premiati: ecco chi sono sono stati insigniti dal prefetto Castrese De Rosa e dal vice prefetto di Reggio Calabria, Francesco Silvio Campolo, con la Stella al Merito tre neo Maestri del lavoro della Città. 🔗 Lo scorso primo maggio, presso la prefettura di Catanzaro, con decreto del presidente della Repubblicastati insigniti dal prefetto Castrese De Rosa e dal vice prefetto di Reggio Calabria, Francesco Silvio Campolo, con la Stella al Merito tre neodeldella Città. 🔗 Reggiotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. Stelle al merito. Ecco i nomi - Stelle al merito per 75 nuovi 'maestri del lavoro' in Toscana. La cerimonia si svolgerà domani 1 maggio 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: a consegnare le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti L'articolo Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. 🔗.com

Dal dipendente bancario al responsabile d'impianto: chi sono i Maestri del lavoro del 2025 - Sono quattro i dipendenti ferraresi che saranno insigniti della Stella al merito del lavoro. Un'onorificenza che consentirà loro di fregiarsi del titolo di Maestri del lavoro del 2025. La cerimonia di consegna è prevista giovedì 1 maggio a Bologna, nel Salone del Podestà di palazzo Re Enzo in... 🔗ferraratoday.it

Dal dipendente bancario al responsabile d'impianto: chi sono i Maestri del lavoro del 2025 - Sono quattro i dipendenti ferraresi che saranno insigniti della Stella al merito del lavoro. Un'onorificenza che consentirà loro di fregiarsi del titolo di Maestri del lavoro del 2025. La cerimonia di consegna è prevista giovedì 1 maggio a Bologna, nel Salone del Podestà di palazzo Re Enzo in... 🔗ferraratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maestri del lavoro 2025, tre i reggini premiati: ecco chi sono; Maestri del Lavoro . Cinque lucchesi premiati a Firenze; Ecco il nuovi Maestri del Lavoro dell'Umbria: tutti i nomi; I tre nuovi maestri del lavoro di Mattarella. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovi maestri del lavoro 2025, brillano tre stelle reggine - Maestri del lavoro 2025, i nuovi insigniti della Città Metropolitana di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi ... 🔗strettoweb.com

Stelle al Merito 2025: ecco i nuovi Maestri del Lavoro - Dedizione, qualità ed esperienza, ma anche un contributo effettivo alla crescita del Paese e della comunità. In occasione della festa dei lavoratori, oggi verranno conferite le Stelle al Merito del La ... 🔗informazione.it

I tre nuovi maestri del lavoro di Mattarella - Dopodomani ad Ancona la consegna dei riconoscimenti a Cristina Uncinetti Rinaldelli, Roberta Frulla e Franco Tappatà ... 🔗msn.com