Maestra di 29 anni licenziata per il suo profilo su OnlyFans, ora guadagna 29mila euro al mese. A scuola "quando andava bene ne prendevo 1.250" dice la giovane durante un'intervista alla trasmissione Le Iene, nella quale ha riferito alcuni dettagli sulle proprie entrate derivanti dalla piattaforma OnlyFansL'articolo Maestra licenziata per OnlyFans: “Ora guadagno 29mila euro al mese. Da insegnante 1.250” . 🔗 Elena Maraga, ladi 29 anniper il suo profilo su, ora guadagnaal. A scuola "quando andava bene ne prendevo 1.250" dice la giovane durante un'intervista alla trasmissione Le Iene, nella quale ha riferito alcuni dettagli sulle proprie entrate derivanti dalla piattaformaL'articoloper: “Oraal. Da1.250” . 🔗 Orizzontescuola.it

Maestra su OnlyFans, licenziata da scuola Elena Maraga - Elena Maraga, 29 anni, è stata licenziata dalla scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso in cui lavorava. É stata lei stessa ad annunciarlo nel corso della trasmissione ‘La Zanzara’. Lo scorso mese di marzo, Maraga era stata sospesa dall’insegnamento dopo la scoperta, da parte di alcuni genitori, del profilo che aveva su OnlyFans. Maraga ha spiegato che il suo licenziamento è stato deciso “per giusta causa per comportamento inappropriato” e perché “si era incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente”. 🔗lapresse.it

La maestra d’asilo licenziata per il profilo OnlyFans: “Mi piace mettere in mostra il mio corpo, non ci vedo niente di male” - Elena Maraga, la maestra d’asilo licenziata dalla scuola in cui lavorava dopo la scoperta da parte dei genitori di alcuni dei suoi alunni dell’esistenza di un suo profilo OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, torna a parlare rivelando quali sono i suoi progetti per il futuro. Intervistata da Fanpage, la 29enne ha spiegato perché ha deciso di aprire un suo profilo su OnlyFans: “L’ho fatto perché volevo provare a vedere se davvero ci si poteva guadagnare molto, ho molte amiche su questa piattaforma che mi raccontavano le loro ... 🔗tpi.it

Elena Maraga, licenziata la maestra di OnlyFans: «Le foto comprate dal papà di un alunno e inviate in chat. Mai mischiato i due ambiti» - È ufficiale: Elena Maraga, l?insegnante 29enne finita nell?occhio del ciclone per la sua attività su OnlyFans, è stata licenziata «per giusta causa». A... 🔗leggo.it

L’ex maestra su Onlyfans: “Guadagno 24 volte più dello stipendio da insegnante” - Guadagnare in un mese quello che una maestra percepisce in due anni. È il caso di una donna, 29 anni, ex insegnante di un asilo paritario cattolico nel Trevigiano, licenziata dopo che alcuni genitori ... 🔗tecnicadellascuola.it

Elena Maraga, la maestra di OnlyFans licenziata dall'asilo: «A scuola guadagnavo 1.200 euro al mese, online 30mila per 4 ore di lavoro» - L’asilo parrocchiale l’ha licenziata per le foto senza veli vendute su OnlyFans, la piattaforma per adulti. A far due conti, però, lo stipendio della sexy maestra Elena Maraga ... 🔗ilmessaggero.it

La maestra di OnlyFans licenziata: “Non me l’aspettavo minimamente” - “Le Iene” ha intervistato Elena Maraga, la maestra licenziata perché iscritta ad OnlyFans. Si è detta stupita della decisione, sostenendo che non danneggerebbe i bambini ... 🔗105.net