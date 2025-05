Madre e figlia incantano con eleganza e audacia

Heidi Klum e Leni: due generazioni di stile al gala di New York

Madre e figlia incantano alla sfilata di Fendi - Un momento magico per Vittoria Puccini ed Elena Preziosi alla Milano Fashion Week, tra moda e legami familiari. Leggi tutto Vittoria Puccini ed Elena Preziosi: un debutto indimenticabile alla Milano Fashion Week su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta - Due donne, madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono scontrate frontalmente. Le due erano di Bisceglie. La più giovane, 32 anni, è arrivata morta in ospedale ad Andria. Nulla da fare per il feto. La mamma, 62 anni, è morta a Barletta subito dopo essere arrivata al pronto soccorso. 🔗tg24.sky.it

Ansia e angoscia a Torre del Greco: madre squilibrata rapisce la figlia, è in fuga da giorni - Sono giorni di angoscia e di ansia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove domenica sera 23 febbraio una donna di 32 anni ha sottratto dopo una colluttazione sua figlia alla nonna materna, alla quale la minore era stata affidata temporaneamente, per poi far perdere le sue tracce. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Metropolis e, secondo quanto trapelato, la donna sarebbe affetta da disturbi psichici e per questo motivo le era stato impedito di vedere la figlia, in attesa di accertamenti avviati dal Tribunale per i minorenni di Napoli, che nel frattempo l’aveva affidata in ... 🔗dayitalianews.com

