Madonna del Lago preghiere e spettacoli

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna del Lago, preghiere e spettacoli Madonna del Lago, patrona della città di Bertinoro e, insieme alla Madonna del Fuoco, della diocesi di Forlì-Bertinoro. Il programma prevede oggi alle 15 la fiorita dei bambini alla Madonna, poi la preghiera con gli ospiti della Casa della Carità di Bertinoro e alle 17.30 la messa con gli anniversari di matrimonio. Seguiranno apericena e, alle 20.30, ’Spem contra spem’, concerto ispirato ai diari di Etty Hillesum.Domani la messa sarà celebrata alle 9, animata dall’Unità pastorale di Bertinoro e Fratta Terme, e alle 11, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Nel pomeriggio la festa continuerà con la recita del rosario alle 17, cui seguirà la messa celebrata dal parroco, don Gabriele Pirini.Dalle 14.30 torna la Festa dei limoni con animazione per bambini e alle 18 Alexander Dj White. 🔗 Domani è festa solenne al santuario delladel, patrona della città di Bertinoro e, insieme alladel Fuoco, della diocesi di Forlì-Bertinoro. Il programma prevede oggi alle 15 la fiorita dei bambini alla, poi la preghiera con gli ospiti della Casa della Carità di Bertinoro e alle 17.30 la messa con gli anniversari di matrimonio. Seguiranno apericena e, alle 20.30, ’Spem contra spem’, concerto ispirato ai diari di Etty Hillesum.Domani la messa sarà celebrata alle 9, animata dall’Unità pastorale di Bertinoro e Fratta Terme, e alle 11, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Nel pomeriggio la festa continuerà con la recita del rosario alle 17, cui seguirà la messa celebrata dal parroco, don Gabriele Pirini.Dalle 14.30 torna la Festa dei limoni con animazione per bambini e alle 18 Alexander Dj White. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

24 marzo: Madonna del Lago, l’immagine scompare e riappare misteriosamente dalle acque - La Madonna del Lago è legata a un’immagine miracolosa scomparsa e riapparsa più volte dalle acque. Maria ha voluto dare un chiaro segno a tutti. Venerata a Bertinoro, in provincia di Forlì, la Madonna del lago è detta così per via del bacino lacustre da tempo scomparso. Proprio su quel lago la Vergine apparve nel ... Leggi tutto L'articolo 24 marzo: Madonna del Lago, l’immagine scompare e riappare misteriosamente dalle acque proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero - "Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. 🔗ilgiorno.it

Tregua del maltempo, ma sul lago di Como Pasqua e Pasquetta saranno sotto la pioggia - Dopo giorni instabili e perturbati, il meteo su Como, provincia e lago di Como concede una piccola tregua. Oggi, venerdì 18 aprile, e sabato 19, sono previste aperture e schiarite che faranno respirare un po’ chi aveva già rinunciato a ogni speranza di sole. Ma attenzione: non sarà un vero... 🔗quicomo.it

Cosa riportano altre fonti

Madonna del Lago, preghiere e spettacoli; Luci e preghiere sul lago, a Sarnico torna la Stella Maris; Madonna di Trevignano, messaggio catastrofico di Gisella Cardia: Malattia contagiosa dai ghiacciai; Madonna di Trevignano, per il Vaticano caso chiuso: Nessun fenomeno sovrannaturale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Madonna del Lago, preghiere e spettacoli - Oggi la fiorita dei bambini e domani messa con il vescovo. Tanti eventi al santuario. per la patrona di Bertinoro. Domani è festa solenne al santuario della Madonna del Lago, patrona della città di ... 🔗ilrestodelcarlino.it