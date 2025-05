Maddie McCann il ricordo della famiglia nel 18esimo anniversario della scomparsa | Continua a essere qui con noi

© Tgcom24.mediaset.it - Maddie McCann, il ricordo della famiglia nel 18esimo anniversario della scomparsa: "Continua a essere qui con noi" "Pur non avendo notizie significative da condividere, la nostra determinazione a non lasciare nulla di intentato è incrollabile", si legge nel post pubblicato su Facebook 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Disse di essere Maddie McCann, Julia Wandelt arrestata per stalking alla famiglia della bimba - Giurava di essere Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza con la famiglia nella zona di Algarve, in Portogallo; assicurava di aver fatto il test del DNA e di essere proprio lei la bambina che la famiglia McCann stava cercando disperatamente, ma, un volta sbarcata in Gran Bretagna, la polacca Julia Wandelt è stata arrestata, con l’accusa di “aver perseguitato e molestato i genitori di Madeleine, Kate e Gerry McCann”. 🔗news.robadadonne.it

“Sono io Maddie McCann”: il nuovo test del dna sulla 23enne polacca Julia Wandelt - Julia Wandelt, la 23enne polacca che aveva dichiarato di essere Madeleine McCann, ha pubblicato nuove “prove”. Dopo essersi scusata e aver ritrattato le sue affermazioni, ora sostiene di nuovo di essere la bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. Sul suo profilo social “@AmIJuliaWandelt”, ha mostrato i risultati di un test del DNA. Secondo lei, il test dimostrerebbe la sua parentela con Gerry McCann, padre della piccola Maddie. 🔗thesocialpost.it

“Sono Maddie, la bimba scomparsa in Portogallo”, ma viene arrestata per stalking verso la famiglia della piccola - Nel 2023 Julia Wandelt aveva gridato al mondo intero che era lei Maddie McCann, la bimba scomparsa all’età di 3 anni in Portogallo dove era in vacanza con i genitori. A lungo ha continuato a ribadirlo, benché non ci fosse alcuna prova a supporto della sua tesi. Adesso è addirittura incriminata per stalking, poiché avrebbe perseguitato il papà e la mamma della piccola Maddie. Arrestata per stalking Come riferiscono i media britannici, la Wandelt è stata arrestata mercoledì 19 febbraio all’aeroporto di Bristol insieme ad una donna di 60 anni, rilasciata su cauzione, dove era arrivata ... 🔗dayitalianews.com

Ne parlano su altre fonti

Maddie McCann, il ricordo della famiglia nel 18esimo anniversario della scomparsa: Continua a essere qui con noi; Maddie McCann, alla cerimonia per i 16 anni dalla scomparsa parla per la prima volta la sorella minore Amelie:; Questa ragazza polacca è Maddie McCann?; Maddie McCann, «la ragazza polacca non è lei»: la conferma della polizia. La famiglia di Julia: terapie e psic. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maddie McCann, il ricordo della famiglia nel 18esimo anniversario della scomparsa: "Continua a essere qui con noi" - Maddie McCann, il ricordo della famiglia nel 18esimo anniversario della scomparsa: "Continua a essere qui con noi". 🔗tgcom24.mediaset.it

Maddie McCann, il governo inglese stanzia 126 mila euro per continuare le ricerche: è corsa contro il tempo per incriminare Christian Brueckner - Quasi 18 anni dopo quella tragica notte a Praia da Luz, in Portogallo, la ricerca di Madeleine McCann non si ferma ... Brueckner per la scomparsa di Maddie. Un nuovo mandato d’arresto legato ... 🔗ilfattoquotidiano.it