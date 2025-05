Macron smentisce il quotidiano Libero | Voglio condizionare il Conclave? Falso

© Thesocialpost.it - Macron smentisce il quotidiano Libero: “Voglio condizionare il Conclave? Falso” Libero, una giornata romana che si trasforma in un caso diplomatico: è il riassunto di quanto accaduto dopo la visita di Emmanuel Macron nella Città Eterna, tra pranzi con cardinali e tentativi di inserirsi in vertici internazionali. A incendiare il confronto è stato un post dell’Eliseo su X, che ha bollato come “Falso” un articolo del quotidiano italiano. Il direttore Mario Sechi non ha tardato a replicare, con parole che rievocano la teatralità delle commedie di Molière.Leggi anche: Macron escluso, Trump lo caccia poco prima dell’incontro con ZelenskyUna commedia in tre atti secondo il direttore di Libero«Mon Dieu, se l’Eliseo trova il tempo di occuparsi di Libero, la cosa mi fa pensare che c’è qualcosa di serio in questa storia», ha esordito Sechi. 🔗 Una smentita ufficiale da parte della Presidenza della Repubblica francese, una risposta pungente del direttore di, una giornata romana che si trasforma in un caso diplomatico: è il riassunto di quanto accaduto dopo la visita di Emmanuelnella Città Eterna, tra pranzi con cardinali e tentativi di inserirsi in vertici internazionali. A incendiare il confronto è stato un post dell’Eliseo su X, che ha bollato come “” un articolo delitaliano. Il direttore Mario Sechi non ha tardato a replicare, con parole che rievocano la teatralità delle commedie di Molière.Leggi anche:escluso, Trump lo caccia poco prima dell’incontro con ZelenskyUna commedia in tre atti secondo il direttore di«Mon Dieu, se l’Eliseo trova il tempo di occuparsi di, la cosa mi fa pensare che c’è qualcosa di serio in questa storia», ha esordito Sechi. 🔗 Thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’Eliseo smentisce la visita alla Casa Bianca: nuova gaffe di Macron alla ricerca della Grandeur perduta - Forse sì, chissà, anzi no. Risolto l’imbarazzante giallo su una presunta visita di Emmanuel Macron alla Casa Bianca, annunciata dal governo francese e smentita dopo qualche ore dall’Eliseo. “Non è prevista alcuna visita del presidente francese a Washington”. Voilà. Sarebbe stata la seconda in pochi giorni, monsieur le president ha incontrato Donald Trump lo scorso 24 febbraio atteggiandosi a grande ambasciatore europeo nei negoziati in salita sull’Ucraina. 🔗secoloditalia.it

Macron smentisce Trump sugli aiuti Ue all’Ucraina in conferenza stampa - Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente francese Emmanuel Macron ha smentito pubblicamente Donald Trump sulle affermazioni riguardanti i fondi europei all’Ucraina. Nel tentativo di giustificare la proposta degli Stati Uniti sulle terre rare dell’Ucraina, Trump ha detto che l’Europa sta semplicemente «offrendo prestiti all’Ucraina» piuttosto che un sostegno finanziario diretto, e che li «riavrà indietro, noi no». 🔗lettera43.it

Nuova "Triplice Intesa", Starmer e Macron con Zelensky da Trump per un nuovo patto atlantico, sul tavolo: "Tregua e sostegno Usa a Kiev", ma l'Eliseo smentisce - I premier britannico e francese potrebbero recarsi a Washington già la settimana prossima assieme a Zelensky Starmer e Macron pronti per recarsi a Washington con Zelensky già la prossima settimana. L'obiettivo, presentare a Trump un piano di pace per l'Ucraina. Starmer e Macron alla Casa Bian 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emmanuel Macron smentito anche da Starmer: tregua in Ucraina, la figuraccia del francese | .it; Le news su Angelucci, Byd, Cruciani, Elkann, Fazzolari, Porro, Sallusti, Stm, Tim e non solo; Emmanuel Macron, un vertice fumoso per la tregua in Ucraina: l'improvvisazione del galletto | .it; Emmanuel Macron: Il piano per il riarmo completo. Ma il Telegraph lo smentisce... | .it. 🔗Cosa riportano altre fonti

Macron smentisce il quotidiano Libero: “Voglio condizionare il Conclave? Falso” - Una smentita ufficiale da parte della Presidenza della Repubblica francese, una risposta pungente del direttore di Libero, una giornata romana che si ... 🔗thesocialpost.it

Russia, il Cremlino stronca Macron con due parole | Libero Quotidiano.it - Da Mosca arriva il più brusco dei "no" al piano abbozzato da Emmanuel Macron, con l'invio di ... europei riuniti dal presidente francese (Libero Quotidiano) Ne parlano anche altri giornali ... 🔗informazione.it

Macron, Starmer e Zelensky da Trump? L’Eliseo smentisce e la letterina “sparisce” - Falso. Come forse lo è tutta la missione. Da Parigi ieri si sono succedute prima la conferma e poi la smentita del viaggio. Macron può permettersi di fare il solista perché non ha da rispondere ... 🔗msn.com