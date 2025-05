Ma senti ’sta stupida Offese in consiglio

PONSACCO "Ma senti 'sta stupida!". In sottofondo, ma chiarissima, l'offesa che una consigliera (pare di maggioranza) ha rivolto a Irene Meini, esponente del Partito Democratico e all'opposizione della giunta guidata dal sindaco Gabriele Gasperini, dopo un suo intervento relativo all'osservatorio Rifiuti Zero. La frase si sente bene ascoltando la registrazione del consiglio comunale svoltosi a Ponsacco il 30 aprile scorso. A Meini la "piena solidarietà" del Pd che anticipa già da ora che "in assenza di pubbliche scuse adiremo per vie legali". I microfoni continuano a portare fuori dall'Aula ponsacchina voci fuori luogo, inopportune e anche offensive. Nei mesi scorsi aveva fatto scalpore a livello nazionale la proposta del consigliere Baldacci sul postribolo da aprire nella ex mostra del mobilio per rianimare il centro.

