Lutto per la deputazione di San Gennaro | addio a Riccardo Imperiali di Francavilla

© Napolitoday.it - Lutto per la deputazione di San Gennaro: addio a Riccardo Imperiali di Francavilla Gennaro è venuto a mancare uno dei membri storici della deputazione intitolata al santo patrono di Napoli. La città piange Riccardo Imperiali di Francavilla, noto avvocato e giornalista. Imperiali viene ricordato - tra le altre cose - per il grande impegno. 🔗 Nel giorno del miracolo di maggio di Sanè venuto a mancare uno dei membri storici dellaintitolata al santo patrono di Napoli. La città piangedi, noto avvocato e giornalista.viene ricordato - tra le altre cose - per il grande impegno. 🔗 Napolitoday.it

Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro - Napoli piange Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi al termine di una breve malattia. Addio, a uno dei ... 🔗msn.com

