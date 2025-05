Lupo salvato dalle acque del Rovigo È in fin di vita Cause da chiarire

© Lanazione.it - Lupo salvato dalle acque del Rovigo. È in fin di vita. Cause da chiarire Lupo allo stremo delle forze e a rischio annegamento è stato recuperato ancora in vita dalle acque del torrente Rovigo in Alto Mugello. Fin qui nulla di particolarmente strano in una zona impervia quanto suggestiva, se non fosse che la recente alluvione, complice la forza idraulica devastante del corso d’acqua, ha riportato alla luce una discarica degli anni ’70, all’epoca regolarmente autorizzata. Cosa può aver causato quindi il malore del Lupo? I vigili del fuoco, che hanno coordinato i soccorsi, con le squadre del distaccamento di Marradi, fanno sapere che "probabilmente (l’animale) è rimasto intossicato e privo di forze dopo aver ingerito del materiale". L’ipotesi, plausibile, dovrà adesso essere supportata da riscontri oggettivi sul Lupo, che una volta raccolto e posto in una cassa adibita al trasporto, è stato portato a forza di braccia fino a un mezzo fuoristrada, con il quale è stato accompagnato al servizio veterinario della Asl per le cure salvavita e per gli accertamenti sulle Cause effettive che hanno provocato il malore. 🔗 Unallo stremo delle forze e a rischio annegamento è stato recuperato ancora indel torrentein Alto Mugello. Fin qui nulla di particolarmente strano in una zona impervia quanto suggestiva, se non fosse che la recente alluvione, complice la forza idraulica devastante del corso d’acqua, ha riportato alla luce una discarica degli anni ’70, all’epoca regolarmente autorizzata. Cosa può aver causato quindi il malore del? I vigili del fuoco, che hanno coordinato i soccorsi, con le squadre del distaccamento di Marradi, fanno sapere che "probabilmente (l’animale) è rimasto intossicato e privo di forze dopo aver ingerito del materiale". L’ipotesi, plausibile, dovrà adesso essere supportata da riscontri oggettivi sul, che una volta raccolto e posto in una cassa adibita al trasporto, è stato portato a forza di braccia fino a un mezzo fuoristrada, con il quale è stato accompagnato al servizio veterinario della Asl per le cure salvae per gli accertamenti sulleeffettive che hanno provocato il malore. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lupo salvato dalle acque del Rovigo. “Era senza forze” - Marradi (Firenze), 2 maggio 2025 – Salvataggio in extremis dei vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Marradi, che nel pomeriggio del primo maggio sono intervenuti per soccorrere un esemplare di lupo nel torrente Rovigo. Proprio in questo corso d’acqua, dopo l’alluvione di marzo, la forza idraulica ha riportato in superficie una discarica degli Anni 70. Il recupero dell’animale è avvenuto nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove appunto passa il torrente. 🔗lanazione.it

Storia di Nemo il lupo salvato dalle acque - Fortunati Un lupo fortunato quello che sabato della scorsa settimana è caduto nel Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano, alle porte di Milano. Salvato dai vigili del fuoco è stato subito preso in carico, ma soprattutto “a cuore” da Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, e ora è al sicuro nel Centro di recupero Animali selvatici di Monte Adone sull’Appennino bolognese. 🔗ilgiorno.it

Lupo salvato dalle acque del Naviglio, forse caduto in acqua mentre cercava cibo. E così Milano si scopre selvaggia - Gaggiano (Milano) – Hanno fame. E non hanno paura. I lupi si avvicinano a Milano. L’esemplare salvato ieri nelle acque del Naviglio Grande, tra Gaggiano e Trezzano, è la prova di questo lento esodo dai boschi ai centri urbani a caccia di cibo. I lupi come già le volpi: le distanze si accorciano, i confini della città sono “virtuali”, tutt’altro che invalicabili. Nel Naviglio vengono spesso ritrovati cervi e altri selvatici trascinati dalla corrente dopo essere caduti a monte di Gaggiano, talvolta arrivando fino alla Darsena di Milano. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Lupo salvato dalle acque del Rovigo. “Era senza forze”; Capriolo salvato nel canale, è stato spinto a valle dai lupi: avvistati anche in zona; Lupo salvato dalle acque del Rovigo Era senza forze. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lupo salvato dalle acque del Rovigo. “Era senza forze” - Proprio nello stesso corso d’acqua, dopo l’alluvione di marzo, la forza idraulica ha riportato in superficie una discarica degli Anni 70. I vigili del fuoco: “Probabile intossicazione” ... 🔗msn.com

Animali, il lupo scende anche in Polesine: «È una realtà anche in provincia di Rovigo. Sappiamo che si ciba di nutrie» - Come comportarsi se si incontra un lupo è stato il tema di una serata pubblica che si è tenuta in municipio a Occhiobello (Rovigo). In Polesine sono circa una decina i lupi presenti attualmente. 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Analisi delle acque del Rovigo: non ci sono peggioramenti causati dalla dispersione dei rifiuti - Arpat ha reso noto l'esito dei campionamenti sulle acque del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio (FI) a seguito della dispersione di rifiuti originata da una frana. Non sono evidenti impatti ... 🔗gonews.it