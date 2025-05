Lupo rimasto senza forze rischia di annegare nel torrente | salvato dai vigili del fuoco

Lupo rischia di annegare nel torrente Rovigo, tristemente noto dopo l’alluvione di marzo per la scoperta di una discarica abusiva che si è riversata nell’alveo. I vigili del fuoco del distaccamento di Marradi, sono intervenuti nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove passa il torrente Rovigo, che in seguito alla recente alluvione con la forza idraulica del torrente, ha riportato in superficie la discarica degli anni Settanta, per il soccorso ad un Lupo che probabilmente è rimasto intossicato e privo di forze dopo aver ingerito del materiale.I vigili del fuoco hanno raccolto l’animale e messo dentro una cassa adibita per il trasporto che è stata trasportata a mano fino a raggiungere il mezzo fuoristrada per poi essere affidato al personale Asl veterinario per le cure. 🔗 PALAZZUOLO SUL SENIO –dinelRovigo, tristemente noto dopo l’alluvione di marzo per la scoperta di una discarica abusiva che si è riversata nell’alveo. Ideldel distaccamento di Marradi, sono intervenuti nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove passa ilRovigo, che in seguito alla recente alluvione con la forza idraulica del, ha riportato in superficie la discarica degli anni Settanta, per il soccorso ad unche probabilmente èintossicato e privo didopo aver ingerito del materiale.Idelhanno raccolto l’animale e messo dentro una cassa adibita per il trasporto che è stata trasportata a mano fino a raggiungere il mezzo fuoristrada per poi essere affidato al personale Asl veterinario per le cure. 🔗 Corrieretoscano.it

Lupo salvato dalle acque del Rovigo. “Era senza forze” - Marradi (Firenze), 2 maggio 2025 – Salvataggio in extremis dei vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Marradi, che nel pomeriggio del primo maggio sono intervenuti per soccorrere un esemplare di lupo nel torrente Rovigo. Proprio in questo corso d’acqua, dopo l’alluvione di marzo, la forza idraulica ha riportato in superficie una discarica degli Anni 70. Il recupero dell’animale è avvenuto nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove appunto passa il torrente. 🔗lanazione.it

