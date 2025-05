L’universo in periferia | le liriche di Macciò in Villa

Oggi, alle 18.30, nella Sala degli Specchi della Villa Reale di Monza, va in scena un concerto letterario ispirato alla silloge poetica "L'universo in periferia – S-Oggetti sparsi intorno alla Poesia", ultima opera del poeta e saggista ligure Francesco Macciò. L'iniziativa, promossa dalla Casa della Poesia di Monza in collaborazione con il Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro, vedrà lo stesso autore protagonista. Macciò, voce autorevole della poesia contemporanea, propone un'opera che si interroga sul senso stesso del fare poetico. "L'universo in periferia" è un libro si confronta con il tempo, la società, la memoria. Si parte da Dante Alighieri, si attraversano i grandi autori, ma si dà spazio anche a figure dimenticate.

